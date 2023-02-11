Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 18:35

Создатель органической косметики рассказал, чем отличается бальзам от кондиционера для волос

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/gpointstudio

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин специально для «СЭ» рассказал, в чем разница между бальзамом и кондиционером для волос. С уходовыми средствами он знаком не понаслышке, поскольку лично создает натуральную, органическую косметику, в том числе и для волос. «Кондиционер защищает волосы от агрессивных воздействий внешней среды, действует поверхностно, помогая восстановить естественный рН и сгладить чешуйки кутикулы волоса. Бальзам питает, увлажняет, придает блеск и эластичность», — пояснил профессор.

По словам Александра Савелова-Дерябина, кондиционер наносят по всей длине волос, оставляя на 1-2 минуты. «Бальзам же рекомендуется наносить на корни и по всей длине волос, при этом время воздействия более длительное — до 20 минут. Это позволяет напитать корни волос активными веществами», — рассказал профессор.

При выборе, Александр Савелов-Дерябин рекомендовал руководствоваться состоянием волос. «Если волосы нуждаются в восстановлении, предпочтение лучше отдать бальзаму. При отсутствии выраженной ломкости, сухости и перхоти — подойдет классический кондиционер. Он поможет поддерживать здоровое состояние волос и придаст ухоженный вид», — резюмировал профессор, не исключая возможность и совместного, последовательного использования кондиционера и бальзама.


На канале в Дзене мы разыгрываем полезные для здоровья подарки! Участвуйте в конкурсе, чтобы выиграть ортопедические подушки и массажер.

Здоровье
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испанские ученые выяснили, что скрывается за сходством двойников

Врач Фисюк: «В первый триместр беременности важно оградить себя от вредных продуктов»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости