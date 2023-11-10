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Сегодня, 14:10

Глава Роспотребнадзора объяснила, чем опасен новый штамм COVID-19

Мария Маковей
Автор
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Девушки в медицинских масках стоят на улице.
Фото Nevena1987/istockphoto.com

В России зафиксирована новая волна заболеваемости COVID-19. Она оказалась мощнее сентябрьской, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации. Она сообщила, что на территории России распространяется преимущественно штамм «омикрон», однако зафиксированы 10 случаев заболевания новым штаммом вируса — «пирола».

Как сообщает «Российская газета», заболевание, вызванное «пиролой» протекает не тяжелее, чем при «омикроне». Их симптомы похожи и напоминают обычную ОРВИ: повышение температуры (до 38 градусов и выше), длительный кашель, головная боль, слабость, потеря аппетита. Также иногда отмечается отсутствие вкуса и обоняния.

Глава Роспотребнадзора посоветовала по-прежнему использовать «барьерные» методы защиты от COVID-19: носить маски «там, где это возможно», держать в чистоте руки и гаджеты, а также избегать людных мест.

Ранее в «СЭ» рассказали, помогают ли витамины укрепить иммунитет.

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