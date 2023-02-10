Гинеколог назвала нетипичные симптомы половых инфекций

Акушер-гинеколог Мария Филатова специально для «СЭ» рассказала о том, как можно выявить скрытые инфекции. «Венерические заболевания передаются половым путем при незащищенном сексе. При этом форма сексуального контакта значения не имеет, так как микроорганизмы способны передаваться от партнера к партнеру через слизистую», — предупредила медик. Среди «классических» половых инфекций, по словам Марии Филатовой, хламидия, гонорея, генитальная микоплазма, трихомонада и генитальный герпес. Их диагностируют с помощью мазка со слизистых половых органов методом ПЦР. Другие заболевания, такие как сифилис, ВИЧ, вирусные гепатиты В и С выявляют по анализу крови.

К типичным проявлениям половых инфекций относят гнойные выделения из половых путей с неприятным запахом, жжение в конце мочеиспускания, сыпь и язвы на половых органах, увеличение паховых лимфоузлов. «При возникновении подобных жалоб необходимо срочно обратиться к врачу — дерматовенерологу, гинекологу или урологу», — пояснила специалист.

Как отметила Мария Филатова, до 70% случаев заболеваний имеют скрытую или стертую форму. «Заболевшего человека может или ничего не беспокоить, или на первый план жалоб выходят те, которые не принято связывать с половыми инфекциями», — рассказала гинеколог.

К необычным и не характерным проявлениям половых инфекций, в первую очередь, относят: боли и отек суставов, реактивный артрит (ВИЧ, гепатит В, сифилис, хламидиоз, гонорея), как следствие конъюнктивит (хламидиоз, гонорея), синдром Рейтера (аутоиммунное заболевание, как форма аллергии на определенного микроба, при сочетании уретрита, артрита и конъюнктивита), сыпь на теле (герпес, сифилис, ВИЧ), хроническая боль в пояснице и тазу (атипичный герпес, инфицирование внутренних органов хламидией, гонореей, микоплазмой, трихомонадой), анальные трещины (атипический генитальный герпес), боль в горле (сифилис, гонорея, герпес или хламидиоз вследствие орального секса), головные боли (ВИЧ, сифилис, герпес), боль в кишечнике и диарея (гонорея, хламидиоз, ВИЧ, герпес), рвота (гепатит А и С, ВИЧ, сифилис), увеличение и болезненность лимфатических узлов по всему телу (герпес, хламидиоз, ВИЧ, сифилис, гонорея), высокая температура (герпес, гонорея, сифилис, ВИЧ и прочие), усталость (поздние стадии гонореи и хламидиоза, гепатит А, В или С).

«Разумеется, эти симптомы могут быть не связаны с заболеваниями, передающимися половым путем. Однако игнорировать их определенно не стоит, чтобы не допустить прогресса инфекции», — заключила Мария Филатова.

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