Гастроэнтеролог перечислила опасные заболевания, которые могут развиваться из-за алкоголя

Гастроэнтеролог Наталья Кислякова назвала опасные заболевания, которые могут развиваться в результате злоупотребления алкоголем.

«Алкоголь — важнейший фактор риска развития онкологических заболеваний, с его употреблением связано около пяти процентов всех случаев опухолей. Рак желудка: риск повышен среди лиц, употребляющих алкоголь хотя бы иногда, и в полтора раза среди злоупотребляющих им (доза этанола больше 40 граммов в сутки) по сравнению с непьющими. Рак толстой кишки: употребление трех порций алкоголя в сутки повышает риск [возникновения заболевания] на 25 процентов.

Небезопасные дозы алкоголя: больше двух порций (10 граммов этанола в сутки) для условно здоровых женщин и больше трех — для мужчин. Употребление больше пяти порций алкоголя ежедневно повышает риск цирроза у мужчин примерно в четыре раза, у женщин — в 12 раз», — цитирует врача Life.ru.