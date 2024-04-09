Эндокринолог рассказала, какой спорт поможет избежать диабета

Врач-эндокринолог Оксана Лоле в эфире программы «Скажите, доктор» отметила, что для профилактики сахарного диабета необходимо проходить диспансеризацию и профосмотры. А предиабетикам эксперт порекомендовала заняться ходьбой или танцами.

«Выявлять изменения сахара и холестерина в крови. Не допускать излишнего набора веса, рационально питаться и не переедать. Это основное, что касается профилактики сахарного диабета», — подчеркнула доктор.

Медик уверена, что 30 минут занятий в день и не менее 150 минут физической активности в неделю, а также правильное питание помогут избежать предиабета и начальной формы сахарного диабета II типа.

Однако при ожирении, нарушении толерантности глюкозы и отсутствии результатов от спорта и диеты Лоле рекомендует обратиться к эндокринологу. Врач подберет питание и медикаментозное лечение.