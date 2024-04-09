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Ученые выяснили, что прикосновения полезны для здоровья
Здоровье

Сегодня, 18:30

1 мин.

Ученые выяснили, что прикосновения полезны для здоровья

Мария Маковей
Автор
Пара держится за руки
Фото vadimguzhva/istockphoto.com
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Международная группа медиков провела многоуровневый метаанализ 212 исследований, содержавших информацию о почти 13 тысячах участников всех возрастов, и выяснила, что прикосновения помогают поддерживать психическое и физическое здоровье. Об этом пишет издание Nature Human Behaviour.

Так исследователи изучили данные взрослых и детей, в том числе новорожденных, и обнаружили, что у взрослых прикосновения меньше влияли на сон и сердечный ритм. Умеренный эффект они оказывали на артериальное давление, подвижность и уровень кортизола. Больше всего прикосновения влияли на снижение уровней тревожности, депрессии, усталости и боли. У новорожденных ученые не обнаружили никакой связи между прикосновениями и улучшением пищеварения или сердечного ритма.

Наибольшее положительное влияние на психическое здоровье оказывали прикосновения к другим людям, а не к предмету. А для укрепления именно физического здоровья достаточно было потрогать любой объект. Тип воздействия (массаж, поглаживания, объятия) не играл никакой роли в обоих случаях, но были важны части тела. Однако частые (несколько сеансов массажа) и однонаправленные касания оказывали более благоприятный эффект.

«Прикосновение к руке приводило к ухудшению психического здоровья, но шло на пользу физическому. Кроме того, для физического здоровья были полезны касания головы, а не туловища. Следовательно, массаж лица либо кожи головы может быть особенно полезен», — подчеркнули эксперты.

Медицина
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