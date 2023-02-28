Эндокринолог рассказала, как похудеть без специальных диет

Врач-эндокринолог, эксперт по похудению Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала о приятном способе, который поможет избавиться от лишних килограммов. «Вы, наверняка, замечали, что, влюбившись, многие худеют? Этому есть научное объяснение. Ожирение — очень сложное и многофакторное заболевание, в основе которого лежит воспаление. Управляет всем голова — центр регуляции энергетических процессов находится в мозге, преимущественно в гипоталамусе», — пояснила специалист. По ее словам, подавить аппетит, повысить чувство сытости и энергозатраты за счет активации щитовидной железы, симпатической нервной системы и бурой жировой ткани помогает альфа-меланоцитстимулирующий гормон a-MSH. Увеличить его выработку можно с помощью «гормона счастья» серотонина, которого, например, в избытке у влюбленных. В этом состоянии уменьшается еще и синтез гормона, стимулирующего аппетит.

В завершение Зухра Павлова отметила, что похудеть поможет не только влюбленность. «Чтобы быть счастливым, необязательно влюбляться. Попробуйте находить радость в ежедневной жизни, и вы увидите, как тают ваши лишние килограммы. Доказано наукой!» — резюмировала эндокринолог.

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