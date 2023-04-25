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Сегодня, 09:30

Блогеры призвали смазывать лицо говяжьим жиром

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Масла в баночке.
Фото Freepik/freepik

В ТГ-канале «Цена красоты» рассказали о новом тренде в уходах — смазывать лицо говяжьим жиром. Как сообщается в публикации, таким образом модные бьюти-блогеры его очищают. Новый тренд распространил я в TikTok (свыше 11 миллионов видео) и получил название Beef Tallow Skincare.

Пользователи утверждают, что применение говяжьего жира избавляет от акне, улучшает цвет лица и делает его равномерным. «Я обмазываю жиром все лицо каждый день перед сном. Он не закупоривает поры и буквально меняет правила игры», — написала у себя блогер-миллионник Ханна Бронфман.

Дерматологи придерживаются иного мнения. По их словам, говяжий жир содержит много олеиновой кислоты, которая разрушает кожный барьер, в перспективе вызывая еще большее раздражение. Ранее мы подробнее рассказывали о похожем эффекте, который производит кокосовое и другие масла и жиры.

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