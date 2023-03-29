Кокосовое масло — сушит или питает? Рассказывает косметический химик

Бьюти-эксперт, главный технолог косметической компании Юлия Дробышева специально для «СЭ» рассказала, как на самом деле влияет на кожу и волосы популярное в уходе кокосовое масло. Ведь многие, увлекшись его использованием, констатируют, что кожа стала суше, а волосы ломкими. «Масло — это нейтральный жир, источник витаминов, ненасыщенных жирных кислот и растительных стероидных спиртов, которые в совокупности могут принести коже пользу. Но также они способны растворять ее липидные пласты, нарушая их целостность», — предупредила эксперт. Результатом этому будет дисбаланс, сухость, обезвоженность, чувствительность кожи и раннее старение с сетью мелких морщин.

Главная цель косметического ухода за кожей — сохранение и восстановление ее защитного барьера. «С точки зрения химии, кожный барьер состоит из трех типов липидов или жиров: керамидов, холестерина и жирных кислот. В здоровой коже они находятся в равновесии, причем у представителей разных рас понятие «равновесие» свое», — пояснила Юлия Дробышева. Так для европеоидной расы в норме соотношение липидов 1:1:1. Снижение количества жирных кислот приводит к тому, что кожа становится более чувствительной к ультрафиолету. Если понижается уровень холестерина, начинается преждевременное старение. Уменьшение числа керамидов делает кожу обезвоженной, раздраженной и гиперчувствительной. Также эксперт напомнила о комедогенности большинства растительных масел, в том числе и кокосового, и их способности окисляться под действием ультрафиолета. Из-за чего не рекомендуется наносить масла на кожу перед выходом на улицу.

В отношении кожи головы, по словам Юлии Дробышевой, допустимо нанесение кокосового масла один раз в неделю, при условии нормального типа кожи. «Но общий эффект в плане усиления роста или питания весьма сомнителен», — пояснила специалист. Если же у вас повышенное себообразование, наносить масла на кожу головы точно не стоит, это чревато закупоркой сальных желез и усугублением ситуации.

Как отметила косметический химик, растительные масла не вредны, а даже полезны для кожи в том случае, если они введены в состав формул, в которых сохраняется правильное соотношение жиров. «В чистом виде масла могут наноситься короткими курсами для достижения косметического или лечебного эффекта, например для размягчения чешуек при псориазе, или для ухода за пористыми, жесткими, вьющимися волосами. Еще более полезны масла, если мы их употребляем внутрь», — подытожила Юлия Дробышева.

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