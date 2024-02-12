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Аляскапокс: что это, случаи заражения, смертность, есть ли в России
Здоровье

12 февраля, 12:10

1 мин.

В США зафиксирован первый случай смерти от нового вируса «Аляскапокс»

Мария Маковей
Автор
Пробирка в руках медика.
Фото Ivan-balvan/istockphoto.com
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На полуострове Кенай в США зарегистрировали первый случай смерти человека от нового вируса Alaskapox (AKPV). Об этом сообщает Alaska Public Media.

Впервые инфекция появилась в Америке в 2015 году. По симптоматике она напоминает оспу. Как пояснила эпидемиолог Джулия Роджерс, AKPV в первую очередь заражаются животные. Случаев передачи вируса от человека к человеку не зарегистрировано.

Что касается погибшего мужчины, то он страдал онкозаболеванием, жил в лесной зоне и ни с кем не общался. Единственным другом американца была кошка, которая регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Животное также проверили на наличие AKPV, но тест оказался отрицательным.

По словам Роджерс, смерть человека от вируса — событие скорее исключительное.

Как отмечает издание, факт заражения Alaskapox зафиксирован только у шести человек — жителей города Фэрбенкса. Все они заразились вирусом после контакта с грызунами — красными полевками и белками. Специалисты считают, что инфекция, скорее всего, передается только при прямом контакте с инфицированным животным.

Как сообщает Роспотребнадзор РФ, риски завоза и заболевания вирусом Alaskapox на территории России исключены.

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