В США зафиксирован первый случай смерти от нового вируса «Аляскапокс»

На полуострове Кенай в США зарегистрировали первый случай смерти человека от нового вируса Alaskapox (AKPV). Об этом сообщает Alaska Public Media.

Впервые инфекция появилась в Америке в 2015 году. По симптоматике она напоминает оспу. Как пояснила эпидемиолог Джулия Роджерс, AKPV в первую очередь заражаются животные. Случаев передачи вируса от человека к человеку не зарегистрировано.

Что касается погибшего мужчины, то он страдал онкозаболеванием, жил в лесной зоне и ни с кем не общался. Единственным другом американца была кошка, которая регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Животное также проверили на наличие AKPV, но тест оказался отрицательным.

По словам Роджерс, смерть человека от вируса — событие скорее исключительное.

Как отмечает издание, факт заражения Alaskapox зафиксирован только у шести человек — жителей города Фэрбенкса. Все они заразились вирусом после контакта с грызунами — красными полевками и белками. Специалисты считают, что инфекция, скорее всего, передается только при прямом контакте с инфицированным животным.

Как сообщает Роспотребнадзор РФ, риски завоза и заболевания вирусом Alaskapox на территории России исключены.