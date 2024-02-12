Остеопат ответил, кому нужно обязательно носить ортопедические стельки

Врач-остеопат Тимофей Чернов считает, что ортопедические стельки нужны тем, кто страдает плоскостопием.

По его словам, при этом заболевании стопа не выполняет своих амортизационных функций во время ходьбы, бега и другой физической активности.

Как отметил доктор, для корректной работы стопы были придуманы ортопедические стельки. На них наносят специальные коррекционные клинья, которые поднимают зоны, нуждающиеся в максимальной поддержке и в усиленной амортизации, сообщает «СЭ».