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Кому нужно носить ортопедические стельки: отвечает остеопат
Здоровье

12 февраля, 16:05

1 мин.

Остеопат ответил, кому нужно обязательно носить ортопедические стельки

Мария Маковей
Автор
Кеды и ортопедические стельки.
Фото Nozdracheva/istockphoto.com
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Врач-остеопат Тимофей Чернов считает, что ортопедические стельки нужны тем, кто страдает плоскостопием.

По его словам, при этом заболевании стопа не выполняет своих амортизационных функций во время ходьбы, бега и другой физической активности.

Как отметил доктор, для корректной работы стопы были придуманы ортопедические стельки. На них наносят специальные коррекционные клинья, которые поднимают зоны, нуждающиеся в максимальной поддержке и в усиленной амортизации, сообщает «СЭ».

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