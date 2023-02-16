3 необычных и полезных рецепта из курицы

Для тех, кто больше не может есть отварную грудку.

Пожалуй, почти все хоть раз слышали, что и спортсмены, и те, кто хочет похудеть, неизменно едят куриную грудку. Как правило, отварную и с гречкой на гарнир.

В курином мясе действительно много белка (что особенно важно для спортсменов) и полезных веществ. Но это не значит, что нужно обязательно изо дня в день есть вареное филе. Вместе с нутрициологом Надеждой Бакуменко собрали три полезных и вкусных рецепта из курицы.

Куриные ПП-вафли

Ингредиенты:

- куриное филе — 200 г;

- яйца — 1 шт.;

- цукини — 60 г;

- йогурт — 50-70 мл;

— сыр легкий — 60 г;

- мука рисовая — 70 г;

- масло топленое — для смазывания вафельницы;

- свежая петрушка- по вкусу;

- сушеный чеснок, хмели-сунели, соль и перец — по вкусу.

Фото Freepik

Цукини натереть на терке, посолить и потом хорошо отжать. Куриное филе, яйцо, йогурт, сыр, свежую петрушку и специи смешать в блендере.

Вафельницу смазать топленым маслом, вылить туда смесь и выпекать примерно пять минут. Можно пожарить тесто и в виде оладьев — на сковороде под крышкой на медленном огне. Еще вариант — запечь в духовке в форме вафель.

Стейки из цветной капусты с курицей пармеджано

Ингредиенты:

- куриное филе — 200 г;

- кочан молочной цветной капусты — 1 шт.;

- топленое масло;

— чеснок;

- протертые томаты;

- панировочные сухари;

- тертый пармезан;

- моцарелла;

- соль, перец, паприка копченая, сушеный чеснок, орегано — по вкусу.

Фото Freepik/azerbaijan_stockers

Куриное филе тонко отбить. Яйцо взбить. Смешать панировочные сухари и тертый пармезан. Обмакнуть филе с двух сторон и приготовить на сковороде на топленом масле.

На той же сковороде обжарить чеснок, добавить протертые томаты и орегано, тушить пару минут.

Цветную капусту промыть, обсушить и нарезать «стейками». Затем выложить на противень, смазать оливковым или топленым маслом с сушеным чесноком, копченой паприкой, солью и перцем. Сверху выложить куриное филе и полить соусом. Сверху положить кусочки моцареллы и тертый пармезан.

Запекать 20 минут при температуре 180-190 градусов (ориентируйтесь на мощность своей духовки).

Белковый салат с курицей

Ингредиенты:

- куриное филе — 150 г;

— зеленая стручковая фасоль — 150-170 г;

- чеснок — 2 зубчика;

- томаты черри — 8-10 шт.;

- цукини — 2 шт.;

- сыр халуми — 100 г;

- кедровые орехи — 50 г;

- сливочное масло;

- топленое масло;

- соль, перец — по вкусу.

Фото Freepik/timolina

Куриное филе запечь в духовке на режиме гриль с двух сторон, предварительно смазав смесью топленого масла с солью, чесноком и щепоткой молотого перца.

Зеленую стручковую фасоль промыть под проточной водой, обсушить и готовить на сковороде на сильном огне под крышкой, предварительно налив туда полстакана воды. Солить по вкусу. Как только вода закипит, открыть крышку и готовить до полного выпаривания жидкости.

Кедровые орехи обдать кипятком и слегка обжарить на сковороде — примерно по минуте с каждой стороны. Цукини нарезать соломкой и готовить на топленом масле на раскаленной сковороде три минуты. Затем обжарить халуми на сухой сковороде — по три минуты с каждой стороны на большом огне. Томаты черри промыть и нарезать на половинки. Собрать салат.

Помните, правильное питание не обязательно скучное и однообразное. Оно может и должно быть не только полезным, но и вкусным.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днём!