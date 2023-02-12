5 необычных и сытных завтраков. Ими сможет наесться даже мужчина
Утром не хочется тратить много времени на готовку. Но и есть одну и ту же кашу каждый день — тоже не лучше. Собрали несколько вариантов вкусных, сбалансированных, а главное — сытных завтраков для всей семьи.
Авокадо с лососем
Ингредиенты:
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хлеб;
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авокадо;
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сок лимона — по вкусу;
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лосось (можно заменить другой слабосоленой рыбой);
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яйца — по желанию.
Кусочки хлеба обжариваем в тостере или на сковороде-гриль до румяной корочки. Авокадо очищаем, добавляем лимонный сок, солим, перчим и разминаем вилкой. Получившуюся массу выкладываем на поджаренный тост.
Нарезаем рыбу — тонкими полосками или кубиками, добавляем зелень по вкусу, немного лимонного сока и подаем к тосту с авокадо.
Если у вас и ваших домочадцев нет аллергии на яйца, можно добавить еще и их. Лучше всего — сварить их всмятку. Для этого варите яйца примерно 4-5 минут после закипания воды.
Омлет с овощами
Ингредиенты:
-
яйца;
-
молоко (можно заменить на растительное);
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цветная капуста;
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брокколи;
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зелень;
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лук порей.
Можно заменить овощи на те, которые больше нравятся вам.
Капусту разбираем на соцветия или режем. Яйца взбиваем с молоком и заливаем выложенную в форму капусту. Добавляем туда же остальные овощи и запекаем в духовке 25-30 минут при температуре 180-190 градусов.
Оладьи из цукини с рыбой и яйцами
Ингредиенты:
-
средний кабачок — 1 шт.;
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кукурузная мука — 1 стакан;
-
молоко (можно заменить на ореховое) — 1 стакан;
-
яйца — 2 шт.;
-
разрыхлитель — 1 ч. л.;
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жидкий мед или кленовый сироп — 1-2 ст. л.
-
соль — по вкусу;
-
любимые специи — по желанию.
Кабачок очищаем и натираем на крупной терке. Смешиваем все ингредиенты — в последнюю очередь добавляем в тесто натертый кабачок. Разогреваем сковороду и слегка смазываем маслом (можно кокосовым или растительным, но обязательно подходящим для жарки). Столовой ложкой выкладываем на сковороду тесто. Обжариваем оладьи до образования румяной корочки с обеих сторон.
Готовые оладьи можно подавать с яйцами (вкрутую или пашот) и кусочками слабосоленой рыбы.
Тортилья из коричневого риса
Ингредиенты:
-
мука из киноа — 2 стакана;
-
мука из коричневого риса — полстакана;
-
жаростойкое масло — 1 ст. л.;
-
соль — по вкусу;
-
мелко рубленная зелень — 1-2 ст. л.
Смешиваем все ингредиенты и замешиваем тесто. Делим его на 8-10 равных частей и раскатываем между двумя листами пергаментной бумаги в пласт не более 2 мм.
Разогреваем сковороду на среднем огне. Поджариваем лепешки на сухой сковороде с антипригарным покрытием — примерно по минуте с каждой стороны. Готовые остывшие тортильи накрываем пленкой, чтобы не засохли.
В лепешки можно завернуть козий сыр с авокадо, курицу и овощи, листья салата с рыбой.
Кукурузные оладьи
Ингредиенты:
-
кукурузная мука — 1 стакан;
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молоко (можно заменить на ореховое) — 1 стакан;
-
яйцо — 1 шт.;
-
жидкий мед или кленовый сироп — 2 ст. л.;
-
зерна кукурузы или свежие ягоды — полстакана;
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разрыхлитель — 1 ст. л.;
-
соль — по вкусу;
-
масло ГХИ или растительное жаростойкое.
Перемешиваем все ингредиенты (кроме масла) до однородности. Добавляем зерна кукурузы или ягоды и еще раз перемешиваем. Разогреваем сковороду, смазываем маслом. Выкладываем по 1-2 ст. л. теста, разравниваем тонким слоем и поджариваем на среднем огне до румяности и появления пузырьков. Аккуратно переворачиваем лопаткой и подрумяниваем с другой стороны.
Оладьи можно подавать с рыбой и творожным сыром, с ягодами и сметаной — выбирайте начинку на свой вкус.
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