5 необычных и сытных завтраков. Ими сможет наесться даже мужчина

Рецепты только кажутся сложными, но каждый готовится не больше 30 минут.

Утром не хочется тратить много времени на готовку. Но и есть одну и ту же кашу каждый день — тоже не лучше. Собрали несколько вариантов вкусных, сбалансированных, а главное — сытных завтраков для всей семьи.

Авокадо с лососем

Ингредиенты:

хлеб;

авокадо;

сок лимона — по вкусу;

лосось (можно заменить другой слабосоленой рыбой);

яйца — по желанию.

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Кусочки хлеба обжариваем в тостере или на сковороде-гриль до румяной корочки. Авокадо очищаем, добавляем лимонный сок, солим, перчим и разминаем вилкой. Получившуюся массу выкладываем на поджаренный тост.

Нарезаем рыбу — тонкими полосками или кубиками, добавляем зелень по вкусу, немного лимонного сока и подаем к тосту с авокадо.

Если у вас и ваших домочадцев нет аллергии на яйца, можно добавить еще и их. Лучше всего — сварить их всмятку. Для этого варите яйца примерно 4-5 минут после закипания воды.

Омлет с овощами

Ингредиенты:

яйца;

молоко (можно заменить на растительное);

цветная капуста;

брокколи;

зелень;

лук порей.

Можно заменить овощи на те, которые больше нравятся вам.

Капусту разбираем на соцветия или режем. Яйца взбиваем с молоком и заливаем выложенную в форму капусту. Добавляем туда же остальные овощи и запекаем в духовке 25-30 минут при температуре 180-190 градусов.

Оладьи из цукини с рыбой и яйцами

Ингредиенты:

средний кабачок — 1 шт.;

кукурузная мука — 1 стакан;

молоко (можно заменить на ореховое) — 1 стакан;

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

жидкий мед или кленовый сироп — 1-2 ст. л.

соль — по вкусу;

любимые специи — по желанию.

ru.freepik.com

Кабачок очищаем и натираем на крупной терке. Смешиваем все ингредиенты — в последнюю очередь добавляем в тесто натертый кабачок. Разогреваем сковороду и слегка смазываем маслом (можно кокосовым или растительным, но обязательно подходящим для жарки). Столовой ложкой выкладываем на сковороду тесто. Обжариваем оладьи до образования румяной корочки с обеих сторон.

Готовые оладьи можно подавать с яйцами (вкрутую или пашот) и кусочками слабосоленой рыбы.

Тортилья из коричневого риса

Ингредиенты:

мука из киноа — 2 стакана;

мука из коричневого риса — полстакана;

жаростойкое масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

мелко рубленная зелень — 1-2 ст. л.

Смешиваем все ингредиенты и замешиваем тесто. Делим его на 8-10 равных частей и раскатываем между двумя листами пергаментной бумаги в пласт не более 2 мм.

Разогреваем сковороду на среднем огне. Поджариваем лепешки на сухой сковороде с антипригарным покрытием — примерно по минуте с каждой стороны. Готовые остывшие тортильи накрываем пленкой, чтобы не засохли.

В лепешки можно завернуть козий сыр с авокадо, курицу и овощи, листья салата с рыбой.

Кукурузные оладьи

Ингредиенты:

кукурузная мука — 1 стакан;

молоко (можно заменить на ореховое) — 1 стакан;

яйцо — 1 шт.;

жидкий мед или кленовый сироп — 2 ст. л.;

зерна кукурузы или свежие ягоды — полстакана;

разрыхлитель — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

масло ГХИ или растительное жаростойкое.

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Перемешиваем все ингредиенты (кроме масла) до однородности. Добавляем зерна кукурузы или ягоды и еще раз перемешиваем. Разогреваем сковороду, смазываем маслом. Выкладываем по 1-2 ст. л. теста, разравниваем тонким слоем и поджариваем на среднем огне до румяности и появления пузырьков. Аккуратно переворачиваем лопаткой и подрумяниваем с другой стороны.

Оладьи можно подавать с рыбой и творожным сыром, с ягодами и сметаной — выбирайте начинку на свой вкус.

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