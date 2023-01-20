Нутрициолог назвала 5 причин, из-за которых нас тянет на фаст-фуд

Нутрициолог Precision Nutrition Certified Юлия Воистинных в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, почему нас тянет на фастфуд и другую вредную пищу. «Очень часто при столкновении с фастфудом и другими продуктами с высокой степенью переработки — те же чипсы или печенье — мы теряем контроль и передаем. Многие обвиняют себя в отсутствии силы воли, но на самом деле, эти продукты изначально задуманы и созданы так, чтобы мы не могли им противостоять — пищевая промышленность использует особые методы обработки и добавок, чтобы еда становилась особенно вкусной и притягательной для нас», — пояснила специалист по питанию.

По словам Юлии Воистинных, причина наших пристрастий — усилители вкуса и красители (делают ее особенно привлекательной на вид и для наших рецепторов), экструзия цельных зерен (так получают чипсы, хлопья для завтрака и другие очень притягательные воздушные формы, хрустящие во рту), эмульгаторы (создают приятную текстуру в сливочных лакомствах), пища с высокой степенью переработки (буквально «тает во рту», из-за чего ее легко переесть, не успев вовремя осознать, что уже насытились). Еще одна «ловушка» — сочетание нескольких вкусов одновременно — соленого, сладкого и жирного. «Это делает пищу необыкновенно привлекательной для наших рецепторов, например, жирный и соленый картофель фри со сладким кетчупом», — резюмировала нутрициолог.