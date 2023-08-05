Питание при заболевании щитовидной железы: специальное меню и рекомендации диетологов
Как отмечают врачи, и диетологи в частности, многие проблемы со здоровьем можно если не решить полностью, то хотя бы уменьшить с помощью правильного питания. Что значит «правильное питание» в случае с заболеваниями щитовидной железы, рассказали диетолог-консультант Алексей Кабанов и врач-эндокринолог Мария Филатова.
Заболевания щитовидной железы
Существует множество заболеваний, связанных с дисфункциями щитовидной железы. Основные из них:
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гипертиреоз;
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гипотериоз;
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аутоиммунный тиреоидит.
К более сложным нарушениям относятся узловой зоб и рак щитовидной железы.
При гипертиреозе присутствует избыток гормонов щитовидной железы, при гипотиреозе — недостаток. Аутоиммунный тиреоидит характеризуется нарушениями в иммунной системе, когда собственные антитела атакуют щитовидную железу. Узловой зоб появляется при нехватке йода, а из его узелков впоследствии может развиться и раковая опухоль.
Поддерживать здоровье щитовидной железы в норме можно в том числе с помощью питания. Одни продукты нужно исключить из рациона или хотя бы уменьшить их долю, другие — есть регулярно.
Разрешенные продукты
Для нормальной работы щитовидной железы нужно обеспечить организм не только йодом, но и следующими полезными веществами:
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витамин А;
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витамины группы B;
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ненасыщенные жирные кислоты Омега-3;
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марганец;
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селен;
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железо;
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кальций;
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медь.
Поэтому важно питаться разнообразно, полностью обеспечивая суточную потребность организма в витаминах и минералах.
Обязательно употребляйте достаточно белка — это тоже важно для работы щитовидной железы. Помните, что не стоит всю суточную потребность в белке удовлетворять, кушая животную пищу. Белок — это не только мясо, рыба или молоко. Ешьте продукты, которые содержат и растительный белок — бобовые, орехи, цельнозерновые продукты, а также растительное молоко и растительное мясо.
Если в числе симптомов заболеваний щитовидной железы наблюдается дефицит веса, как например, при гипертиреозе — ешьте больше жиров и углеводов, поддерживайте организм. Употребляйте больше растительных масел, в составе которых много ненасыщенных жирных кислот. Они помогут организму нормально функционировать.
При гипертиреозе важно дополнительно употреблять клетчатку — до трех чайных ложек в день. Необходимо есть достаточно белка в пропорциях:
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животный белок — 60%;
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растительный белок — 40%.
Если у вас, напротив, наблюдается дефицит гормонов щитовидной железы — употребляйте больше продуктов, богатых йодом, кальцием и фосфором. К примеру:
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рыбу;
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морепродукты;
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орехи;
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зеленые овощи;
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растительное молоко;
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продукты, дополнительно обогащенные йодом.
Очень полезно в этом состоянии регулярно употреблять растительное масло — это поможет восстановить витаминный баланс организма. Нежирное мясо, нежирные молочные продукты, злаки, растительная пища, печень и субпродукты — основа рациона при гипотиреозе.
При гипотиреозе важно ежедневно включать в рацион молочные продукты — это необходимо для восстановления минерального баланса костной системы.
Запрещенные продукты
Некоторых продуктов при заболеваниях щитовидной железы лучше избегать. Первое, что нужно сделать, — сократить потребление соли, убрав из привычного меню соленья, чипсы и прочие продукты с ее избытком.
Придется отказаться и от:
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сосисок, колбас, копченостей;
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жирных сортов мяса;
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жирных бульонов;
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фастфуда;
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обилия сахара, сладких соков, выпечки (простых углеводов) и очень сладких фруктов;
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раздражающих продуктов (перец, хрен, редис, шпинат, горчица);
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сои, капусты, репы, редьки, грибов (при гипотериодите мешают усваиваться йоду).
При гипертиреозе важно, чтобы питание контролировал и корректировал лечащий врач-эндокринолог. В рамках общих рекомендаций упор делается на растительное питание и нежирные молочные продукты. Продукты, насыщенные йодом, наоборот, убираем из рациона.
Исключить из рациона нужно кофе и чай, а также алкоголь.
Меню при заболевании щитовидной железы
Для здоровья не только щитовидной железы, но и всего организма в целом необходимо разнообразное питание. При составлении меню руководствуйтесь не только «разрешенными» и «запрещенными» продуктами, но и следующими принципами:
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съедайте не менее пяти порций различных фруктов и овощей каждый день;
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базовые приемы пищи должны включать продукты с высоким содержанием клетчатки (картофель, хлеб, рис, макароны);
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ешьте молочные продукты или растительное молоко;
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употребляйте немного, но достаточно бобовых, рыбы, яиц, мяса и другого белка;
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выбирайте ненасыщенные масла и спреды, ешьте их в небольших количествах;
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пейте много жидкости (не менее шести-восьми стаканов в день).
Не существует конкретных продуктов или пищевых добавок, которые лечат заболевания щитовидной железы, однако преимущества некоторых компонентов питания при этом все же есть. Но если вы решите принимать витамины и добавки, избегайте их чрезмерного количества — некоторые из них могут влиять на функцию щитовидной железы или результаты анализа. Прежде чем вы начнете принимать какие-либо добавки или витамины, рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом.
Меню для здоровья щитовидной железы может выглядеть так:
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при гипертиреозе на завтрак — овсяная каша плюс яичница с салатом из свежих овощей, на обед — суп на нежирном бульоне с курицей, на перекус — нежирный сыр и фрукты, на ужин — котлеты из нежирного мяса на пару с овощами и рисом;
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при гипотиреозе и аутоиммунном тиреодите на завтрак — омлет с креветками зеленью, сыром и свежим огурцом, на обед — каша из риса (нешлифованного) с тыквой и яблоками, на перекус — нежирный творог (можно заправить сметаной или белым йогуртом низкой жирности), с яблоком или киви (могут быть и другие фрукты, но не сильно сладкие — виноград не стоит), на ужин — гречка с запеченной рыбой и зеленью.
Ориентируясь на эти примеры, рекомендации наших специалистов и вашего лечащего врача, а также на личные предпочтения и состояние здоровья, вы сможете составить для себя простое и вкусное меню из подходящих продуктов.
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