3 продукта, которые вредят щитовидной железе, и 3 продукта, которые для нее полезны
Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, необходимых для нормального обмена веществ, клеточного роста и сердечно-сосудистой системы. Проблемы с этим органом могут спровоцировать аритмию, неврозы, ожирение и другие заболевания. Во многом состояние щитовидки зависит от питания. Какие продукты вредят этому важному органу, разбираемся вместе с врачом Ириной Дворкиной.
Гипотиреоз — заболевание, при котором организм производит недостаточное количество гормонов щитовидной железы. При этом может замедляться метаболизм, повышаться склонность к набору веса и утомляемость. Лечение предполагает замещение недостающего количества гормонов, но и питание может влиять на самочувствие при этом заболевании. Некоторые питательные вещества (йод, селен) положительно влияют на функцию щитовидки, в то время как другие элементы могут мешать лечению гипотиреоза. Разберемся вместе на конкретных примерах.
Какие продукты поддерживают функцию щитовидной железы
Чтобы гормоны щитовидной железы вырабатывались в нужном количестве, необходимы определенные элементы, недостаток которых приводит к гипотиреозу. А правильная диета поможет сохранить здоровье органа. Вот что следует включить в меню.
Продукты, содержащие йод
Йод нужен организму для выработки гормонов щитовидной железы. Он не вырабатывается в организме и поступает вместе пищей. Йодом богаты:
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молочные продукты (молоко, сыр);
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йодированная поваренная соль;
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морская рыба, водоросли;
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яйца (если их есть целиком).
Дефицит йода может вызвать увеличение щитовидной железы, которое называют зобом. Но, как и в случае приема любой добавки, перед употреблением проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Важно не допустить переизбытка йода, которое может проявляться:
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похудением;
-
мышечной слабостью;
-
раздражительностью;
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повышенным потоотделением.
Продукты, содержащие селен
Селен участвует в производстве гормонов щитовидной железы и активности антиоксидантов. У пациентов с аутоиммунными заболеваниями щитовидки добавление селена к диете снижает уровень антител к железу. Селен можно найти в:
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тунце;
-
креветках;
-
говядине;
-
курином мясе;
-
коричневом рисе.
Продукты, содержащие цинк
Важным является взаимодействие цинка с другими микроэлементами, прежде всего с йодом и селеном. А недостаток цинка может снизить эффективность принимаемых препаратов йода. Продукты, богатые цинком:
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морепродукты (устрицы, крабы);
-
мясо (говядина, свинина, курица);
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бобовые, зерновые.
Какие продукты вредят щитовидной железе
Ограничение определенных продуктов может улучшить самочувствие при гипотиреозе.
Продукты, содержащие глютен
Исследователи предполагают, что исключение глютена из рациона улучшает функцию щитовидной железы у людей с болезнью Хашимото (хроническое аутоиммунное воспаление щитовидной железы). Глютен содержится в макаронах, хлебе и хлебных изделиях: чипсах, крекерах, а также в пиве и соусах с добавлением муки.
Жирная пища с добавленным сахаром
Пациентам с гипотиреозом следует ограничить употребление продуктов и напитков, которые содержат большое количество жиров и добавленного сахара:
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фастфуд;
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торты, пончики;
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газированные сладкие напитки и энергетики.
Продукты, содержащие гойтрогены
Гойтрогены — это соединения, которые могут снижать выработку тироксина (основного гормона щитовидной железы). Гойтрогены, как правило, содержатся в крестоцветных овощах:
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белокочанной капусте;
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брюссельской капусте;
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брокколи;
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цветной капусте.
В обычных количествах овощи, содержащие гойтрогены, полезны для общего здоровья и не мешают функции щитовидки. Кроме того, термическая обработка продуктов деактивирует гойтрогенные соединения.
Общие рекомендации по питанию при гипотиреозе
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При гипотиреозе важно принимать лекарства натощак, чтобы организм мог полностью их усвоить — за 30-60 минут до завтрака или через 3-4 часа после приема пищи.
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Не стоит принимать лекарства сразу после употребления в пищу продуктов, содержащих железо или кальций.
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Следует проверить совместимость препаратов, если вместе с лекарствами для лечения гипотиреоза вы принимаете:
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препараты, снижающие кислотность желудочного сока;
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добавки железа, кальция;
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продукты с высоким содержанием йода.
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