Блогер попробовала диету Виктории Бекхэм. Вот что из этого вышло

Канадская телеведущая и фуд-блогер Эбби Шарп решила проверить несколько принципов диеты Виктории Бекхэм.

Вместе с нутрициологом Мариной Тамаровой разбираемся, какие пищевые привычки экс-перчинки вредны, а какие можно взять на заметку.

Как питается Виктория Бекхэм

В начале видео блогер вставляет отрезок из интервью мужа Виктории — Дэвида Бекхэма. В нем футболист рассказывает, что последние 25 лет рацион супруги остается неизменным: его основу составляет рыба, приготовленная на гриле, и овощи на пару. С одной стороны, такой продуктовый набор встречается едва ли не в каждом ПП-меню, с другой — рацион выглядит однообразным.

Что пьет Виктория Бекхэм в течение дня

Эбби Шарп показывает скриншоты сторис Бекхэм из соцсетей, где Виктория демонстрирует начало дня. Певица в прошлом, а ныне дизайнер говорит, что с самого утра выпивает на пустой желудок две столовые ложки яблочного уксуса, разведенные водой. По ее мнению, этот напиток подавляет аппетит и помогает сохранять фигуру подтянутой.

Фото Istockphoto/Vadym Sirobaba

Вместо чая и кофе Бекхэм предпочитает пить теплую воду с лимонным соком.

Завтрак Виктории Бекхэм

Эбби Шарп переходит к завтракам Виктории: зеленому смузи и авокадо-тосту на цельнозерновом хлебе. Для смузи фудблогер смешивает брокколи, шпинат и кокосовое молоко. Результат не порадовал девушку, поэтому она предлагает добавить пару бананов для сладости.

Фото Freepik/pressfoto

К тосту с авокадо Шарп отнеслась более благосклонно, однако посоветовала дополнить его творогом.

Спорный секрет красоты

По словам фудблогера, в 2019 году Бекхэм рассказала The Telegraph, что она потребляет 3-4 авокадо в день, чтобы поддерживать сияние кожи.

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