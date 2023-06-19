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Сегодня, 13:00

Блогер попробовала диету Виктории Бекхэм. Вот что из этого вышло

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Марина Тамарова
Нутрициолог
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Виктория Бекхэм
Фото Getty Images

Канадская телеведущая и фуд-блогер Эбби Шарп решила проверить несколько принципов диеты Виктории Бекхэм.

Вместе с нутрициологом Мариной Тамаровой разбираемся, какие пищевые привычки экс-перчинки вредны, а какие можно взять на заметку.

Как питается Виктория Бекхэм

В начале видео блогер вставляет отрезок из интервью мужа Виктории — Дэвида Бекхэма. В нем футболист рассказывает, что последние 25 лет рацион супруги остается неизменным: его основу составляет рыба, приготовленная на гриле, и овощи на пару. С одной стороны, такой продуктовый набор встречается едва ли не в каждом ПП-меню, с другой — рацион выглядит однообразным.

Рыба и овощи — прекрасные продукты здорового питания, но их недостаточно. В рационе Виктории явно не хватает жиров и сложных углеводов. К тому же не рекомендую есть рыбу чаще 2-3 раз в неделю из-за того, что она склонна накапливать ртуть.
Марина Тамарова
Нутрициолог
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Что пьет Виктория Бекхэм в течение дня

Эбби Шарп показывает скриншоты сторис Бекхэм из соцсетей, где Виктория демонстрирует начало дня. Певица в прошлом, а ныне дизайнер говорит, что с самого утра выпивает на пустой желудок две столовые ложки яблочного уксуса, разведенные водой. По ее мнению, этот напиток подавляет аппетит и помогает сохранять фигуру подтянутой.

Яблочный уксус и яблоки
Фото Istockphoto/Vadym Sirobaba

Давайте сразу договоримся, что речь идет о натуральном непастеризованном яблочном уксусе. В таком случае польза от него действительно может быть, если у человека снижена кислотность желудочного сока. Однако этот диагноз должен поставить врач. Утверждение про повышение чувства сытости мне кажется странным. Уксус действительно ускоряет процесс пищеварения, однако продукт противопоказан при наличии гастрита и любых повреждениях слизистой желудка. Также уксус плохо влияет на зубную эмаль.
Марина Тамарова
Нутрициолог

Вместо чая и кофе Бекхэм предпочитает пить теплую воду с лимонным соком.

Теплая лимонная вода — более «мягкое» начало дня. Напиток практически не имеет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости и эрозии слизистой желудка. Рекомендую пить через соломинку, чтобы не повреждать зубную эмаль.
Марина Тамарова
Нутрициолог
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Завтрак Виктории Бекхэм

Эбби Шарп переходит к завтракам Виктории: зеленому смузи и авокадо-тосту на цельнозерновом хлебе. Для смузи фудблогер смешивает брокколи, шпинат и кокосовое молоко. Результат не порадовал девушку, поэтому она предлагает добавить пару бананов для сладости.

Зеленый смузи
Фото Freepik/pressfoto
Чтобы смузи был полезным и мог считаться полноценным приемом пищи, он должен содержать овощи, ягоды, зелень, жиры (растительное молоко, орехи, семена, авокадо) и желательно суперфуды — продукты с максимальным количеством нутриентов (кедровый жмых, семена чиа, кунжут, водоросли и пр.). Сладкие фрукты тоже допустимы, но в небольшом количестве.
Марина Тамарова
Нутрициолог

К тосту с авокадо Шарп отнеслась более благосклонно, однако посоветовала дополнить его творогом.

Спорный секрет красоты

По словам фудблогера, в 2019 году Бекхэм рассказала The Telegraph, что она потребляет 3-4 авокадо в день, чтобы поддерживать сияние кожи.

Авокадо — источник полезных мононенасыщенных жиров. они действительно отвечают за здоровье кожи. Однако во всем нужна мера, в день достаточно одного плода.
Марина Тамарова
Нутрициолог
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