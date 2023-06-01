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Сегодня, 16:05

Врач рассказала о пользе и противопоказаниях к употреблению солодки

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Девушка пьет сироп солодки с водой.
Фото Freepik/freepik

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», зачем и кому будет полезно употреблять солодку, а когда это категорически противопоказано. «Обычная солодка, которая продается в аптеке, работает как противовоспалительное, отхаркивающее и противовирусное, как средство, повышающее защитные свойства слизистой желудочно-кишечного тракта, а следовательно и иммунитета. Употребление солодки помогает нормализовать сахар в крови, способствует детоксу и стимулирует работу надпочечников», — пояснила эксперт. По ее словам, она сама обязательно пьет солодку, когда начинает заболевать или, наоборот, только выздоровела, чтобы повысить защитные функции организма.

Однако солодка подойдет не всем. «По данным наших коллег из Канады, чрезмерное употребление чая с солодкой способно повысить давление, привести к накоплению жидкости в организме и снизить уровень калия. Солодку нельзя при аллергии на такие травы, как термопсис, овес, ячмень, рожь, пшеница, фасоль, чечевица, горох, кукурузные рыльца. Аллергическая реакция на эти травы может появиться и при употреблении солодки, тогда его нужно прекратить», — предупредила эксперт и порекомендовала перед употреблением проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее мы рассказывали, почему аллергикам опасно пользоваться сахарозаменителями.

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Польза и вред
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