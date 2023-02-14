Врач рассказал, почему нельзя пить горячий чай или кофе на улице, когда холодно

Врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга, к.м.н. Евгений Белоусов специально для «СЭ» рассказал, что употребление горячих напитков в холодную погоду создает впечатление согревающего, положительного влияния на наше тело, но стоить помнить о некоторых нюансах. «Употребление горячего напитка повышает температуру тела в среднем на 2,6 градуса по Фаренгейту. Может показаться, что это очень мало, однако в холодные дни многие из нас были бы рады и этому. Даже держа в руках чашку горячего напитка, вы можете немного согреться. Просто не стоит ожидать, что эффект продлится дольше, чем-то время, за которое вы выпиваете напиток. После температура тела станет прежней», — предупредил специалист.

Евгений Белоусов также обратил внимание на то, что независимо от температуры обычный кофе будет не лучшим вариантом, если вы хотите согреться. «Это связано с мочегонным эффектом кофеина — он обезвоживает организм и заставляет вас чаще ходить в туалет, что в конечном итоге еще больше снижает температуру тела и заставляет вас мерзнуть», — пояснил врач. По той же причине стоит избегать и чая.

Для того чтобы хотя бы немного согреться, по словам Евгения Жукова, лучше выбирать не горячий, а теплый напиток без кофеина. «Например, Чингисхан и его монгольская армия в качестве альтернативы пили свежее теплое кобылье молоко, чтобы поддерживать себя в течение долгих холодных зим. В нашем случае это может быть обычное теплое молоко», — резюмировал гастроэнтеролог.



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