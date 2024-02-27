Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
В России запретили использовать ряд пищевых добавок: список
Питание и еда

27 февраля, 15:00

1 мин.

В России запретили использовать популярный сахарозаменитель и еще 18 добавок

Мария Маковей
Автор
Подсластитель стевия.
Фото HandmadePictures/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, запретил использовать 19 пищевых добавок, в том числе подсластитель стевию. Решение вступает в законную силу 27 февраля.

С сегодняшнего дня будут запрещены:

  • подсластитель стевия, порошок из его листьев и сироп, а также экстракты;

  • сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203);

  • регулятор кислотности лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387);

  • консерванты дифенил (Е230) и муравьиная кислота (Е236);

  • ацетат аммония (Е264);

  • танины пищевые (Е181);

  • диоктилсульфосукцинат натрия (Е480) и краситель красный рисовый;

  • эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912), краситель кантаксантин (E161g);

  • алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559);

  • мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637).

Кроме того, Евразийский экономический союз разрешил использовать шесть новых добавок:

  • консервант этиллауриларгинат (Е243);

  • загуститель и стабилизатор гуммиарабик, модифицированный октенилянтарной кислотой (Е423);

  • глазирователи сополимер метакрилата основной (Е1205) и сополимер метакрилата нейтральный (Е1206);

  • сополимер метакрилата анионный (Е1207) и графт-сополимер поливинилового спирта и полиэтилена (Е1209).

Стевия: кому полезно есть. Стевия: польза и вред для организма

Польза и вред
5
0
Новости холдинга
СК РФ возбудил почти 1,5 тыс. дел по обстрелам приграничных регионов России
Посол Мирошник предложил признать террористическими организациями ГУР, СБУ и ВСУ
Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским
Американский боксер Севейдж захотел получить российское гражданство
dasdsadada
Читайте далее
Нутрициолог рассказала о вредных свойствах груши
Следующий материал
Нутрициолог рассказала о вредных свойствах груши
Последние новости
27 фев 18:30
Нутрициолог рассказала о вредных свойствах груши
27 фев 14:00
Гастроэнтеролог назвала главную опасность утреннего кофе
27 фев 12:30
Врачи назвали самый полезный для сна и зрения орех
26 фев 18:30
Нутрициолог рассказала, как подготовиться к Великому посту
26 фев 14:05
Ученый назвал продукты, способствующие долголетию
dasdsadada