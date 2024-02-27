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Чем опасна груша, кому нельзя есть груши
Питание и еда

27 февраля, 18:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала о вредных свойствах груши

Мария Маковей
Автор
Свежая груша.
Фото AnaMOMarques/istockphoto.com
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Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова предупреждает, что груша может спровоцировать проблемы с ЖКТ. Так съеденные натощак плоды обеспечат тяжесть и дискомфорт в желудке.

Кроме того, грушу нельзя запивать водой, так как это вызовет брожение фрукта, что приведет к расстройству пищеварения. А людям, страдающим хроническим запором, проблемами с желудочно-кишечным трактом, язвой, гастритом, колитом, есть грушу следует с особой осторожностью. Потому что употребление фрукта может привести к раздражению слизистой оболочки желудка.

«В груше содержатся натуральные сахара. Людям с диабетом следует ограничить количество этих фруктов в рационе», — добавила эксперт.

Также нутрициолог подчеркнула, что груша может вызвать аллергические реакции, а пожилым людям следует вовсе отказаться от нее. Это связано с тем, что плоды кислых сортов усугубляют расстройства нервной системы и трудно усваиваются организмом, сообщает «СЭ».

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