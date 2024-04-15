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Российское вино подорожает на 35 процентов из-за роста акцизов
Питание и еда

Сегодня, 14:30

1 мин.

Российское вино подорожает на 35 процентов из-за роста акцизов

Мария Маковей
Автор
Разлив розового вина
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com
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Российские виноделы с мая повышают цены на свою продукцию из-за резкого роста акцизов. Соответствующие заявления сделали «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Цимлянские вина» и другие отечественные винодельческие компании, пишет РБК.

Так, «Абрау-Дюрсо» собирается повысить стоимость 15 позиций алкогольного портфеля, рост составит от 7 до 35 процентов. Подорожает и несколько позиций безалкогольного портфеля, например, на 13 процентов вырастет в цене «Абрау Индиан Тоник», детское шампанское «Джуниор» — на 10 процентов, а «Абрау Лайт» — на 5 процентов.

Грядущий рост цен на продукцию связан с изменением ставок акциза, которые с 1 мая вырастут в 3 раза, с повышением стоимости основных и вспомогательных компонентов и материалов производства, с транспортными расходами.

Вино: польза и&nbsp;вред. Правда ли, что вино может быть полезно для здоровья
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