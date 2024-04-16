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Нутрициолог объяснила, что такое атлантическая диета
Питание и еда

Сегодня, 11:45

1 мин.

Нутрициолог объяснила, что такое атлантическая диета

Мария Маковей
Автор
Мясо, рыба, яйца, бобовые, сыр, семена
Фото photka/istockphoto.com
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Атлантическая диета — это традиционный рацион питания, пришедший к нам из северо-запада Испании и Португалии. Меню диеты похоже на средиземноморское, но есть несколько отличий. Например, в атлантической диете присутствует треска, красное мясо, свинина и картофель.

«Я бы назвала такую диету разумным ЗОЖ, где разрешен максимальный спектр продуктов из обычных российских магазинов», — сказала в беседе с «СЭ» нутрициолог Анастасия Костомаха.

Сегодня атлантическая диета набирает огромную популярность по всему миру. Она не только проста в соблюдении, но и полезна для здоровья: снижает риски развития заболеваний сердца, сосудов, позволяет поддерживать вес, а также противодействует раку.

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