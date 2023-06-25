Кардиолог объяснила, чем заменить животные жиры при диабете

Диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», чем заменить животные жиры при диабете. «Жирное мясо и мясные продукты — источник насыщенных жиров. Помимо неблагоприятного влияния на уровень холестерина в крови, избыток насыщенных жиров провоцирует хроническое низкоуровневое воспаление в организме. Оно, в числе других негативных эффектов, усугубляет течение диабета», — пояснила специалист.

Как отметила Светлана Павличенко, при диабете животные продукты лучше заменять на источники растительных жиров. В умеренном количестве (с учетом их высокой калорийности) это могут быть нерафинированное оливковое масло, орехи и семена. «Американское кардиологическое общество рекомендует ограничивать насыщенные жиры пятью процентами от суточной калорийности», — подытожила врач.

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