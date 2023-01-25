Нутрициолог объяснил, действительно ли вреден сахар и кому точно не стоит его есть

Фитнес-тренер, диетолог, нутрициолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как сахар влияет на организм и процессы старения, происходящие в нем. «Старение — это естественный биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организмом или его частями, в частности способности к размножению и регенерации. Происходит это с течением времени, а не конкретно по вине сахара», — подчеркнул эксперт в области питания и фитнеса.

Сахар относится к простым углеводам и состоит из молекул глюкозы и фруктозы в соотношении 1:1. Организм человека использует глюкозу как самый удобный элемент. Поэтому фруктоза в последствии также будет преобразована в глюкозу, а любой съеденный продукт, содержащий углеводы в конечном счете полностью расщепляется именно до глюкозы, сахар — не исключение. «Глюкоза организму нужна в огромном количестве для биохимических процессов, а не только, как источник энергии, используемый сразу или запасаемый в виде гликогена», — пояснил Артем Тужиков, подчеркнув, что без глюкозы организм не выживет.

По мнению, нутрициолога вред глюкозы, как и сахара, весьма условен, поскольку обусловлен состоянием организма, а оно, в свою очередь — образом жизни. «Неправильное питание и нехватка движения приводят к ожирению, которое провоцирует развитие инсулинорезистентности, усиливаемой по мере роста жировой ткани и способствующей развитию диабета 2-го типа», — пояснил специалист.

Организм здорового человека от последующего гликирования спасает инсулин, в отличие от людей имеющих соответствующие патологии. Как пояснил Артем Тужиков, гликирование действительно приводит к жутким последствиям: инсульт, нейро- и нефропатия, нарушения кровообращение, сердечной деятельности, зрения и прочее — это все проблемы, свойственные диабету. На ускорение процесса старения гликирование не оказывает решающего влияния. «Сахар — это просто углевод, он не обладает никакими ужасными свойствами. Да, этот продукт лишен витаминов, клетчатки, но это не делает его «вредным», наоборот, для определенных целей, например для быстрого повышения энергии или уровня глюкозы в крови, это хороший инструмент. Патологические же процессы, связанные с сахаром, к здоровым людям отношения не имеют», — резюмировал эксперт.