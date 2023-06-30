Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 21:25

Нутрициолог назвала 5 проверенных стратегий для избавления от целлюлита

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нутрициолог, эксперт по правильному питанию Марина Мельникова раскрыть секреты избавления от целлюлита.

Целлюлит чаще всего встречается у женщин и может быть вызван генетикой, гормонами, диетой, факторами образа жизни или старением.

Первый совет — здоровое питание. Оно помогает уменьшить воспаление в организме, что может помочь минимизировать проявления целлюлита, а также обеспечить организм питательными веществами, необходимыми для общего здоровья.

«Примеры здоровых продуктов, которые следует включить в свой рацион: авокадо, листовая зелень (шпинат/кале), орехи (миндаль/грецкие орехи), ягоды (клубника/черника), цельные зерна (киноа/коричневый рис), а также рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, например, лосось или скумбрия», — рассказала Мельникова Life.

Второй совет — регулярные физические упражнения. Они помогают улучшить кровообращение во всем организме, что способствует уменьшению воспаления, вызывающего целлюлит, а также укреплению мышц в зонах воздействия, что со временем помогает сделать кожу более упругой и гладкой.

Самыми эффективными упражнениями будут приседания, выпады, толчки, боковые подъемы ног. Помогут также подъемы по лестнице, бег, скакалка, велосипед и занятия альпинизмом.

Третье — обильное питье воды. Оно не только увлажняет кожу, но и помогает вымывать из организма токсины, которые могут способствовать образованию жировых «карманов» под поверхностью кожи, что и приводит к образованию целлюлита. Нутрициолог рекомендует пить в день не менее 8 стаканов воды.

Четвертый совет — лосьоны и кремы для местного применения. Они помогают увеличить циркуляцию поверхностного слоя кожи, обеспечивая временное уменьшение апельсиновой корки, уточняет Мельникова. Особенно эффективны гели на основе кофеина, кремы с ретинолом, масла с витамином Е, топические отшелушивающие средства, эфирные масла, например, грейпфрутовое и лавандовое.

Последний совет — это профессиональные процедуры, такие как радиочастотная лазерная терапия, массаж глубоких тканей, эндермология. Они помогают разрушить жировые клетки, стимулируют выработку коллагена и эластина, тем самым разглаживая ямочки, добавила эксперт.

«Помните, что последовательность является ключевым фактором при работе с целлюлитом», — напомнила Мельникова.

Источник: https://life.ru/p/1590292
Красота
0
Читайте также
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Невролог предупредила, что от чая для похудения может болеть голова
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости