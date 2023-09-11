Названы сладости с большим количеством трансжиров

Врач Вероника Кереметчи перечислила продукты, которые содержат большое количество трасжиров. По ее словам, почти все магазинные сладости богаты ими.

«Искусственные ненасыщенные жиры добавляют в разные продукты, например, в мучное. Так, магазинные пряники, торты и печенье выглядят очень красивыми, но по факту могут быть крайне опасными для здоровья. Производитель обычно не прописывает трансжиры в составе напрямую, а указывает их как маргарин», — приводит слова специалиста портал «Клопс».

Также Кереметчи отметила, что много трансжиров находится в пончиках, оладьях и блинах, так как их готовят с большим количеством масла.

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