Гастроэнтеролог объяснил, приводят ли сладости к образованию камней в почках

Люди, которые употребляют много сахара, на 39-88% и чаще имеют камни в почках, чем те, кто ест и пьет меньше сладкого. Камни обычно образуются, когда моча становится концентрированной, а минералы затем кристаллизуются и слипаются. Об этом 6 августа сообщили на портале Transsibinfo.

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал СЭ, что камни в почках — это твердые отложения. Они состоят из различных веществ, включая кальций, оксалат, мочевую кислоту и цистин. Есть ряд факторов, которые могут увеличить риск развития камней в почках. К ним относятся генетическая предрасположенность, обезвоживание, некоторые лекарства, подагра и гиперпаратиреоз, а также диета.

«Некоторые люди считают, что сладости тоже провоцируют образование камней в почках. Это связано с тем, что они могут повышать уровень кальция и оксалатов в моче. Однако исследования по этой теме неоднозначны», — отметил Рустем Садыков. По его словам, некоторые исследования показывали, что высокое потребление сахара увеличивает риск образования камней в почках, в то время, как другие не выявили четкой связи между потреблением сахара и камнями в почках. «Поэтому сказать, что употребление простых углеводов влияет на образование камней, нельзя», — подчеркнул медик.

Чтобы снизить риск образования камней в почках, Рустем Садыков порекомендовал пить больше жидкости, особенно воды, придерживаться здоровой диеты с низким содержанием оксалатов, соли, обработанных пищевых продуктов и красного мяса. Также важно иметь здоровый вес и регулярно заниматься спортом. «Если вы принимаете добавки с кальцием, проконсультируйтесь со своим врачом о правильной дозировке. Если принимаете мочегонные средства, узнайте о потенциальных побочных эффектах, таких как обезвоживание и повышенный риск образования камней в почках», — подытожил гастроэнтеролог.

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