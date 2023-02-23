Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 15:45

Доктор Мясников назвал кислоты, которые защитят от простуды и гриппа

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото azerbaijan_stockers/Freepik

Врач и ведущий Александр Мясников в своем ТГ-канале рассказал, что укрепить иммунитет в сезон простуд и гриппа поможет группа кислот Омега-3. «Быть умным, сильным и здоровым хочет каждый человек. И ему поможет в этом рыба — серебристый хек!» — вспомнил медик агитплакат советских времен о пользе рыбы и полиненасыщенных жирных кислот. «Сейчас пик сезона ОРВИ, болеют целыми семьями! И тяжело болеют. Вот вам совет — Омега-3 доказано укрепляет иммунитет», — заявил доктор Мясников. Также Омега-3 оказывает противовоспалительный и кроверазжижающий эффект, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и мозга.

По словам ведущего, нужно включать в рацион больше морской рыбы (минтай, треску и другие виды), минимум 2 раза в неделю. «Предпочтение Омега-3 отдавайте в диком камчатском лососе. Из него изготавливают Омега-3 по международным стандартам», порекомендовал Александр Мясников. Если нет такой возможности или желания, то принимать Омега-3 можно и в капсулах, резюмировал врач.

Ранее мы рассказывали о самой полезной рыбе.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Александр Мясников
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач рассказала, чем может быть опасно красное мясо
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости