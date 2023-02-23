Доктор Мясников назвал кислоты, которые защитят от простуды и гриппа

Врач и ведущий Александр Мясников в своем ТГ-канале рассказал, что укрепить иммунитет в сезон простуд и гриппа поможет группа кислот Омега-3. «Быть умным, сильным и здоровым хочет каждый человек. И ему поможет в этом рыба — серебристый хек!» — вспомнил медик агитплакат советских времен о пользе рыбы и полиненасыщенных жирных кислот. «Сейчас пик сезона ОРВИ, болеют целыми семьями! И тяжело болеют. Вот вам совет — Омега-3 доказано укрепляет иммунитет», — заявил доктор Мясников. Также Омега-3 оказывает противовоспалительный и кроверазжижающий эффект, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и мозга.

По словам ведущего, нужно включать в рацион больше морской рыбы (минтай, треску и другие виды), минимум 2 раза в неделю. «Предпочтение Омега-3 отдавайте в диком камчатском лососе. Из него изготавливают Омега-3 по международным стандартам», порекомендовал Александр Мясников. Если нет такой возможности или желания, то принимать Омега-3 можно и в капсулах, резюмировал врач.

Ранее мы рассказывали о самой полезной рыбе.