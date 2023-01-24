Диетолог развенчала мифы о принципах употребления воды

Врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Жанна Габуева развенчала главные мифы и вреде употребления воды.

Миф о том, что надо обязательно выпивать по восемь стаканов воды в день, когда-то был очень популярен, но на сегодняшний день уже доказано, что правды в нем мало. Есть индивидуальные нормы употребления воды, зависящие от веса каждого конкретного человека, объяснила эксперт Life.ru.

Считается, что сокращение количества выпитой воды приводит к сокращению отечности. На самом деле все наоборот. Чтобы избавиться от отечности, надо высчитать индивидуальную норму воды и стараться ее придерживаться.

Очень часто при повышенной артериальной гипертензии рекомендуют снижать количество употребляемой жидкости. На самом деле пить в такой ситуации надо больше.

По словам Жанны Габуевой, человек часто путает чувство голода и чувство жажды. На самом деле голод является сигналом о легком обезвоживании, и, если в этом случае выпить стакан теплой воды, голод, скорее всего, отступит.

Многие ошибочно включают выпитые чай или кофе в зачет суточной нормы воды. Но наш эксперт уверяет: необходимо отдельно пить именно чистую воду, поскольку она обладает совершенно уникальными свойствами, которые необходимы для улучшения состояния организма. Важно, чтобы вода была не холодной, а слегка подогретой — чуть выше комнатной температуры