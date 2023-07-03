Диетолог рассказала, что крапива полезна при повышенном холестерине и сахаре

Полезная зелень растет не только в огороде. Это 1 июля в беседе с медицинским порталом «Доктор Питер» подтвердил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов: он рассказал о полезных свойствах крапивы, среди которых даже защита от рака. Мы попросили диетолога, нутрициолога, специалиста по правильному питанию Ольгу Деккер специально для СЭ рассказать о других полезных свойствах крапивы. «Крапива не просто богата питательными веществами, которые укрепляют здоровье организма. Она также содержит растительные стеролы — вещества, которые помогают снизить уровень холестерина в крови. А это, в свою очередь, улучшает состояние сердца и сосудов», — пояснила эксперт.

Также в состав крапивы входят витамины А, В, С, К и такие минералы, как железо, кальций, магний, аминокислоты и фитонутриенты. «Крапива содержит вещества, улучшающие пищеварение и усвоение полезных веществ. Употребление крапивы может снизить воспалительные процессы в желудке и кишечнике, нормализовать сахар в крови и даже смягчить симптомы, связанные с аллергическим ринитом и кожными высыпаниями», — заключила эксперт.

Ранее, 4 апреля, мы рассказывали о продуктах, нормализующих сахар в крови.