Диетолог назвала овощ, который обязательно нужно есть после 45 лет

30 августа в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе кабачков. По ее словам, этот овощ не дает аллергических реакций, улучшает работу иммунной и пищеварительной системы, обеспечивает естественную детоксикацию, выводит шлаки и токсины, поддерживает здоровье сосудистой стенки, способствует выведению из организма лишней жидкости.

«Очень полезны кабачки людям старше 45 лет, потому что в этом возрасте начинают превалировать процессы старения в организме, в том числе органов зрения. В составе кабачка содержатся лютеин и зеаксантин, которые приостанавливают старение сетчатки и помогают замедлить возрастное снижение зрения», — подчеркнула Маргарита Королева.

Ранее, 15 августа, мы рассказывали, что приготовить из кабачков.