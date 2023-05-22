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22 мая, 23:30

Тяжелоатлет Михаил Кокляев рассказал о бесполезности ежедневных тренировок

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Мужчина тренируется со штангой.
Фото Freepik/freepik

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса и организатор социального турнира «Сила дворов» Михаил Кокляев рассказал «СЭ», почему ежедневные тренировки не принесут пользы. «Если человек изо дня в день работает на максимальных оборотах, для организма результатом будет перетренированность, которая нежелательна. Во-первых, мышцы не успевают отдыхать и восстанавливаться. Во-вторых, это может привести к быстрому эмоциональному выгоранию, после которого вы вообще не захотите заниматься», — предупредил тяжелоатлет.

По словам Михаила Кокляева, оптимальный результат можно получить при волнообразной цикличности тренировок: день тяжелый, день легкий, отдых. «Без отдыха со временем организм адаптируется к нагрузкам и перестает на них реагировать, результаты будут стоять на месте. Из жизни нельзя делать тренировку, а из тренировки жизнь. Во всем нужен баланс и разумный подход», — подытожил чемпион.

Ранее мы рассказывали, как правильно подобрать нагрузку для тренировок.

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