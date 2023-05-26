Доктор Жито рассказал, зачем нужно заниматься спортом в любом возрасте

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито в своем ТГ-канале рассказал, как физическая активность влияет на организм. «Я часто пишу о том, как важно заниматься спортом, так как это отличная профилактика многих заболеваний. Очень радует тот факт, что все больше людей это осознает», — написал специалист.

По словам Алексея Жито, правильно подобранная регулярная физическая активность благотворно воздействует практически на все органы и системы. Она укрепляет мышцы, помогает предотвратить сердечные заболевания (артериальную гипертензию, сердечную недостаточность и прочие), улучшает кислородный обмен и пищеварение, снижает вероятность ожирения, диабета, риск травм и болезней суставов и костей, включая остеопороз. «В целом, умеренная физическая активность оказывает положительное влияние на наш организм в любом возрасте. Поэтому, если вы еще думаете, записаться ли в спортзал или нет — однозначно записывайтесь!», — резюмировал врач.

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