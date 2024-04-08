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Фитнес-тренер рассказала, почему возникают боли в шее
Фитнес

Сегодня, 14:00

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, почему возникают боли в шее

Мария Маковей
Автор
Болит шея у девушки.
Фото Cecilie_Arcurs/istockphoto.com
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Фитнес-инструктор Светлана Бутова считает, что боли в шее могут вызвать повседневные привычки, такие как сидячая работа, отсутствие двигательной активности. Повлиять на здоровье шеи, по словам эксперта, может и неправильно подобранный матрас для сна. К еще одной причине тренер отнесла сопутствующие заболевания и травмы.

«Если появилась острая боль в шее или же она беспокоит уже долгое время, нужно пройти медицинское обследование. Оно позволит выявить причину недомогания, от которой зависят дальнейшие действия», — отметила специалист в беседе с «СЭ».

В конце беседы Бутова подчеркнула, что ведение здорового образа жизни и регулярные тренировки считаются одной из мер профилактики различных заболеваний.

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