Фитнес-тренер рассказала, почему возникают боли в шее
Фитнес-инструктор Светлана Бутова считает, что боли в шее могут вызвать повседневные привычки, такие как сидячая работа, отсутствие двигательной активности. Повлиять на здоровье шеи, по словам эксперта, может и неправильно подобранный матрас для сна. К еще одной причине тренер отнесла сопутствующие заболевания и травмы.
«Если появилась острая боль в шее или же она беспокоит уже долгое время, нужно пройти медицинское обследование. Оно позволит выявить причину недомогания, от которой зависят дальнейшие действия», — отметила специалист в беседе с «СЭ».
В конце беседы Бутова подчеркнула, что ведение здорового образа жизни и регулярные тренировки считаются одной из мер профилактики различных заболеваний.
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4 апр 13:00
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