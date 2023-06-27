Чемпион Михаил Кокляев дал рекомендации, что выбрать — силовые нагрузки или кардио

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса, организатор социального турнира «Сила дворов» Михаил Кокляев рассказал «СЭ», что лучше выбрать — силовые тренировки или кардио. «Все нагрузки в спортивном зале делятся на два главных вида: силовые и кардиотренировки. У них есть только одна общая черта — это сжигание жировых отложений за счет усиленного обмена веществ. В остальном они направлены на различные результаты», — пояснил эксперт.

К аэробным или кардиоупражнениям относят бег, ходьбу, езду на велосипеде, плавание. Они повышают выносливость сердечно-сосудистой системы и всего организма. «Во время подобной тренировки идет увеличение частоты сердечных сокращений, дается нагрузка на дыхательную систему и запускается активный процесс сжигания жира. Благодаря аэробным видам занятий человек улучшает работу легких и физическую форму. Они рассчитаны на быстрый сброс веса и уменьшение жировой ткани, хорошо подчеркивают уже имеющийся рельеф, но накачать мышцы только при их помощи не получится», — отметил Михаил Кокляев.

Силовые нагрузки направлены на увеличение мышц за счет занятий с утяжелением. Похудение при этом идет более медленно и сложно, потому что упор делается на мышечную массу, имеющую довольно большой вес. «Силовые нагрузки относят к анаэробным занятиям, где организм полагается уже не на кислород (как при кардио), а на запасенные источники энергии. Поэтому сжигание калорий происходит медленнее. При таком виде тренировок не получится быстро похудеть. Более того, некоторые люди, наоборот, могут набрать вес из-за роста мышечной массы, однако жировые отложения тоже будут уходить. Поэтому лучший выбор — грамотное сочетание кардиотренировок и силовых упражнений», — подытожил Михаил Кокляев.

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