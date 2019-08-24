Видео
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Видео   //    Видеоблоги "СЭ"

«Краснодар» — «Локомотив»: кто победит? Прогноз Короткина на 7-й тур РПЛ

10:30
В Краснодаре будет жарко. Фото "СЭ"
В Краснодаре будет жарко. Фото "СЭ"
Обозреватель «СЭ» Вячеслав Короткин дает прогнозы на матчи 6-го тура премьер-лиги.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир