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«Краснодар» — «Локомотив»: кто победит? Прогноз Короткина на 7-й тур РПЛ
10:30
В Краснодаре будет жарко. Фото "СЭ"
Обозреватель «СЭ» Вячеслав Короткин дает прогнозы на матчи 6-го тура премьер-лиги.
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