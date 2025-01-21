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Сегодня, 15:03

Селиваненко: «Андреева и Шнайдер набрали ход и могут претендовать на многое»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала парного турнира Australian Open-2025, в котором Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с Камиллой Рахимовой и Сарой Соррибес Тормо.

«Безусловно, этот матч представляет для меня интерес. Я вообще люблю смотреть парные матчи и сторонник всяческого продвижения пар. Мирра и Диана набрали ход, получают удовольствие от игры и вполне могут претендовать на многое», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч состоится 22 января.

Australian Open
Алексей Селиваненко
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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