Джокович забрал второй сет в матче против Алькараса на Открытом чемпионате Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл второй сет в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии против испанца Карлоса Алькараса — 6:4.

7-я ракетка мира сравнял счет по сетам — первая партия завершилась со счетом 6:4 в пользу Алькараса. Оба сета длились по 50 минут.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — Алькарас.

В полуфинале турнира «Большого шлема» в Мельбурне победитель этой встречи сыграет против немца Александра Зверева.