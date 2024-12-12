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Плавание

12 декабря, 22:45

Пригода выиграл еще одну медаль для России. А вот Чикунова пока разочаровала

Россиянин Пригода стал серебряным призером ЧМ в Будапеште
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Кирилл Пригода.
Фото Global Look Press
Третий день ЧМ в Будапеште скорее огорчил — нет золота и несколько четвертых мест.

Чемпионат мира на короткой воде.
Мужчины100 м, вольный стиль
1. Джек Алекси (США) — 45,38
2. Гильерме Сантос (Бразилия) — 45,47
3. Джордан Крукс (Каймановы острова) — 45,48...
5. Егор Корнев (Россия) — 45,58
200 м, баттерфляй
1. Илья Харун (Канада) — 1.48,24
2. Альберто Раццетти (Италия) — 1.48,63
3. Кшиштоф Хмелевский (Польша) — 1.49,26
4. Андрей Минаков (Россия) — 1.50,39
100 м, брасс
1. Цинь Хайян (Китай) — 55,47
2. Кирилл Пригода (Россия) — 55,49
3. Илья Шиманович (Белоруссия) — 55,60...
6. Александр Жигалов (Россия) — 56,35
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Гретхер Уолш (США) — 50,31
2. Бериль Гастальделло (Франция) — 50,63
3. Кейт Дугласс (США) — 50,73...
5. Дарья Клепикова (Россия) — 51,62
200 м, баттерфляй
1. Саммер Макинтош (Канада) — 1.59,32
2. Реган Смит (США) — 2.01,00
3. Элизабет Деккерс (Австралия) — 2.02,91
100 м, брасс
1. Тан Цяньтин (Китай) — 1.02,38
2. Лилли Кинг (США) — 1.02,80
3. Энели Ефимова (Эстония) — 1.03,25...
5. Евгения Чикунова (Россия) — 1.03,79
4х200 м, эстафета, вольный стиль
1. США — 7.30,13 (мировой рекорд)
2. Венгрия — 7.33,39
3. Австралия — 7.33,60
4. Россия (Дарья Трофимова, Милана Степанова, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина) — 7.36,68

Главным событием вечера для российских болельщиков стал заплыв на 100 метров брассом у женщин, поскольку в финал соревнования пробилась с третьим временем Евгения Чикунова. Однако единственную медаль дня принесла не она, а Кирилл Пригода. Наша звездная брассистка стала лишь пятой. Также россияне выступали и в других финалах.

Лифинцев и Самусенко — лучшие в 50 метрах на спине

Дарья Клепикова и Егор Корнев в финале на дистанции 100 метров вольным стилем на пьедестал почета подняться не смогли. Даша в очередной раз обновила национальный рекорд, установленный накануне в полуфинальном заплыве. Теперь он составляет 51,62 секунды, однако данного результата оказалось недостаточно даже для бронзы, от третьего места Клепикову отделили 0,49 секунды. Золото в данной дисциплине забрала американка Гретхен Уолш, а Клепикова осталась пятой.

Мирон Лифинцев. У Лифинцева два золота на чемпионате мира в Будапеште. Выиграл заплыв на спине и помог в эстафете

Корнев также в итоге лишь замкнул топ-5. Егора от медали отделили обидные 0,10 секунды. Золото вновь отправилось в США — победил Джек Алекси.

После победы Мирона Лифинцева накануне на дистанции 100 метров на спине в России ждут от него не менее ярких результатов и на 50 метрах. Шансы у восходящей звезды для этого есть очень неплохие. В четверг наш спинист вышел в финал с первым временем — 22,70 секунды. Поддержал соотечественника и Павел Самусенко, он отстал от партнера по сборной на 0,02.

И хотя оба спортсмена выступали в нейтральном статусе, российский триколор зрители, следящие за турниром по телевидению, все же увидели — напротив результата рекордсмена мира на данной дистанции Климента Колесникова (22,11 секунды).

Евгения Чикунова на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште.
Фото Global Look Press

Чикунова не повторила уровень полуфинала

Женский финал в заплыве на 100 метров брассом ждали из-за выступления Евгении Чикуновой — она квалифицировалась с третьим временем и являлась явной претенденткой на медали. Но в финале Евгения отвалилась от борьбы за награды уже в начале заплыва — на первых 25 метрах показала только шестое место, опередив лишь на 0,08 секунды идущую последней Котрину Тетеревкову.

Далее россиянка немного догнала лидеров, но на подиум забраться не смогла. Чикунова финишировала пятой — от топ-3 ее отделило 0,54 секунды. Победительницей стала китаянка Тан Цяньтин со временем 1.02,38. Вероятно, Евгения подошла к чемпионату мира не в лучшей форме, ведь вопрос с поездкой наших спортсменов в Будапешт решился совсем недавно. Однако у Чикуновой есть еще две дистанции, чтобы исправить ситуацию.

Стометровка брассом у мужчин прошла успешнее — Кирилл Пригода финишировал вторым. Россиянину не хватило лишь 0,02 до первого места, которое занял представитель Китая Цинь Хайян. Любопытно, что в полуфинале между спортсменами было такое же время, но выше в турнирной таблице находился Пригода.

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С Кириллом в заплыве выступал Александр Жигалов — обладатель пятого времени в полуфинале. В финале удержать даже этот результат не удалось: Жигалов финишировал шестым с отставанием 0,88 секунды.

Рядом с медалью оказался Андрей Минаков — завершил четвертым дистанцию 200 метров баттерфляем. Правда, отставание от занявшего третью строчку поляка Кшиштофа Хмелевски оказалось солидным — 1,13 секунды.

Надежды на финал не оправдал Дмитрий Савенко. Он отлично начал полуфинал стометровки комплексным плаванием — был вторым после 50 метров, но финишировал только на седьмой строчке.

Медаль в эстафете ушла на последнем этапе

Шансы у сборной России были в женской эстафете вольным стилем 4х200. Команда представила очень молодой состав: две спортсменки родились в 2009 году — Милана Степанова и Ксения Мишарина. Начинала же эстафету Дарья Трофимова, которая мощно стартовала и какое-то время даже лидировала, но завершила этап лишь на четвертой строчке. Ее сохранила Степанова, а вот дальше на дистанцию выбралась лидер эстафетной четверки Дарья Клепикова.

Клепикова обошла австралийку Миллу Янсен и венгерку Дору Мольнар — к финишу третьего этапа отставание от лидирующих американцев составляло всего 0,19 секунды. Однако сменившая Клепикову Мишарина быстро упустила преимущество над конкурентками и финишировала только четвертой — от топ-3 Россию отделило 3,08 секунды. Победила сборная США с мировым рекордом 7.30,13.

Плавание
Андрей Минаков
Евгения Чикунова
Кирилл Пригода
Юлия Ефимова
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