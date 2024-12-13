Российские пловцы не дают европейцам покоя. Скандинавы и балтийцы раскритиковали World Aquatics за допуск наших

Боятся конкуренции?

Федерация плавания северных стран (Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Фарерские острова, Швеция, Литва, Латвия, Эстония) раскритиковала World Aquatics за смягчение условий для допуска россиян. В организации посчитали, что чиновники поступили с Россией слишком мягко.

У россиян появились привилегии?

О гневном письме в адрес World Aquatics в интервью TV2 рассказал президент Норвежской федерации плавания Като Братбакк. По его словам, Международная федерация плавания обошлась с россиянами слишком дипломатично, допустив большое количество атлетов до соревнований.

Также Братбакк обвиняет WA в том, что с Россией договорились в обход мнения других федераций. «Мы хотим, чтобы письмо было рассмотрено внутри организации, прежде чем предавать его огласке. Если кратко, мы очень критично относимся к тому, как World Aquatics подошла к этому вопросу. Новые правила были приняты на заседании совета директоров 18 ноября. Эти правила позволяют большой группе россиян, которые представляют команды, поддерживаемые армией и полицией, также считаться так называемыми нейтральными спортсменами. Международные федерации не были проинформированы об этом решении, мы узнали о нем только неделю спустя из новостной статьи на одном из сайтов. Открытость и прозрачность полностью отсутствуют. Мы очень критично относимся к этому. В офисах агентства все было решено тихо и спокойно», — заявил президент НФП.

Кроме того, Братбакка возмутило, что россиянам и белорусам разрешили отбираться на чемпионат мира дома и в обход всех дедлайнов. «Крайний срок отбора на чемпионат мира был 17 ноября. Однако World Aquatics позволила российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию со временем после этого срока. У других стран такой возможности не было», — сказал Като.

Кирилл Пригода. Фото Getty Images

Повод для беспокойства есть

Переживания Федерации плавания северных стран объяснимы — возвращение российских пловцов на «большую воду» спустя несколько лет отсутствия проходит ярко. Пусть без флага и гимна, под названием «Нейтральные спортсмены В», но наши атлеты добиваются успехов. Всего за два дня было завоевано несколько медалей.

Так, 11 декабря Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова завоевали золото и поставили рекорд Европы (1.35,36) в смешанной комбинированной эстафете. Кроме них в этот же день золото в стометровке на спине завоевал Мирон Лифинцев, одновременно поставив юниорский мировой рекорд (48,76).

А 12 декабря Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль в стометровке брассом (55,49). Третье место в этом же заплыве выиграл белорус Илья Шиманович (55,60). Итого за пару дней одна медаль у Белоруссии, три (в том числе две золотых) — у россиян.

Успех российских пловцов отдельно отметил Президент России Владимир Путин. «Рад поздравить вас с блестящим выступлением и завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. B напряженной борьбе с серьезными соперниками вы продемонстрировали командную сплоченность, высочайшее мастерство и безукоризненную технику», — говорится в поздравлении, размещенном на сайте Кремля.

Энели Ефимова. Фото Global Look Press

Учитывая, что все вместе северные страны за эти же пару дней заработали только одну медаль на всех (бронза эстонки Энели Ефимовой в стометровке брассом 12 декабря), действительно есть повод расстроиться. И написать письмо в World Aquatics.