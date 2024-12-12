Россияне зажигают на чемпионате мира по плаванию. Могло ли так быть и на Олимпиаде-2024?

Поиски виновных в пропуске Игр в Париже — это новая крайность.

Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, выиграли две золотые награды во второй день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште — нашем первом большом турнире за три года. Победы одержаны в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова), а также на дистанции 100 метров на спине (Мирон Лифинцев). Кроме того, Евгения Чикунова вышла в финал на стометровке брассом с третьим временем, что с большой вероятностью выльется в еще одну медаль в четверг. Все эти события вызвали прилив энтузиазма у части болельщиков и специалистов, а вместе с ним появились и требования наказать тех, из-за кого российские пловцы лишились возможности стартовать на Олимпиаде-2024. Правда ли, что наши ребята лишились шансов на парижские медали из-за чиновников?

Эта медаль в два раза ценней

«Глядя на счастливое лицо Лифинцева, понимаешь, какие же сволочи те, кто отговаривал наших пловцов получать нейтральный статус перед Олимпиадой!!! — написал в соцсетях известный комментатор и давний оппонент руководства сборной России по плаванию Дмитрий Губерниев. — Ведь пловцов не просто отговаривали, им угрожали!!! Просто сволочи!!! Тьфу!!!»

«Наши ребята вернулись на арену и уже завоевали медаль, это дорогого стоит, — высказал более взвешенную позицию в разговоре с «СЭ» депутат Госдумы Дмитрий Свищев. — Эта медаль в два раза ценней. Хороший задел и возможность поверить в себя нашим другим атлетам из разных видов спорта. Допускают, а еще и выигрывают».

Действительно, первые за три года медали крупных стартов в плавании имеют большой резонанс. И на радостях можно пренебречь тем, что нынешний чемпионат мира проводится не в олимпийском бассейне, а на 25-метровой дорожке (что сильно корректирует спортивные расклады). Кроме того, главным стартом нынешнего сезона была Олимпиада, состоявшаяся в июле — августе, и мало кто из лидеров делал ставку на Будапешт-2024. С другой стороны, и наши пловцы еще два месяца назад не знали, что их допустят на нынешний турнир, и тоже во многом выступают экспромтом. И вообще — победа есть победа, глупо принижать ее значимость.

Однако и обвинять противников выступления под нейтральным флагом (покинувших высокие должности, сохранивших свою точку зрения или сменивших ее в русле «новой стратегии») в том, что они лишили звезд сборной России олимпийских медалей, — это новая крайность. И не только потому, что «фарш невозможно провернуть назад». Например, странно не учитывать, что после Игр-2024 World Aquatics поменяла правила допуска нейтралов, а по старому регламенту победа в эстафете была просто невозможна — нам просто не позволяли стартовать в этой дисциплине.

Евгения Чикунова на дистанции 100 м брассом на ЧМ-2024. Фото Global Look Press

Нейтралы — не предатели

Напомню, что с февраля 2022-го по сентябрь 2023 года водникам из России и Белоруссии вообще запрещали выступать на международных стартах — просто по национальному признаку. Потом World Aquatics озвучила правила допуска нейтралов, которые отказались самыми жесткими во всем олимпийском спорте. Белорусы на них согласились и вернулись на мировую арену, а вот россияне в большинстве своем отказались. Исключением стали только Юлия Ефимова и Евгений Сомов — последний даже отметился на Олимпиаде в Париже.

Насколько добровольным было нежелание отбираться на Игры-2024 (и в частности —участвовать в большом ЧМ в Дохе в феврале нынешнего года) — вопрос неоднозначный. Такие звезды нашей сборной, как Климент Колесников и Евгений Рылов, отказываются стартовать без флага до сих пор. Однако некоторые из наших пловцов признавались в интервью, что на них оказывали давление тренеры и чиновники, не приветствуя желание вернуться на мировую арену. Если бы не позиция прежнего руководства ОКР, Минспорта и национальной федерации плавания, то Евгений Сомов точно был бы в олимпийском бассейне в Париже не единственным нейтралом с российским паспортом.

Подход к выступлению наших спортсменов без флага резко поменялся в августе нынешнего года, причем это произошло без существенных геополитических сдвигов. Да, после Игр некоторые международные федерации сделали полшага навстречу нашим спортсменам, но суть ограничений не поменялась — флаг нам не вернули, проверки на политическую нейтральность не отменили. Тем не менее министр спорта Михаил Дегтярев многократно повторил: нейтралы — не предатели. В отличие от тех атлетов, кто на фоне санкций решил выступать за другую страну.

Некоторые селебрити от спорта теперь поменяли свою точку зрения и согласны с утверждением, что, устраивая спортивные бойкоты, мы в первую очередь наказываем сами себя. Но при этом и в спортивном сообществе, и вне его остались противники выступления в нейтральном статусе. Например, глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, легендарный боец ММА Федор Емельяненко и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. То есть давление на атлетов сохраняется, но нейтральный статус за осень и начало зимы получили десятки россиян, и мы видим, что ключевой здесь является позиция спортивного руководства.

Хуберт Кош, Мирон Лифинцев и Кацпер Стоковский на награждении после 100 м на спине на ЧМ-2024. Фото Global Look Press

Награды реальные и виртуальные

Теперь пару слов про результаты чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Еще раз — никто не умаляет заслуг победителей этих соревнований. В конце концов, никто не мешал всем самым крутым спортсменам подтянуть свою форму, приехать в Будапешт и бороться за престижные награды. Но вот насколько корректно сравнивать происходящее на «Дунай-Арене» с летними стартами в олимпийском Париже?

Здесь надо понимать, что итальянца Томаса Чеккона, олимпийского чемпиона на стометровке у спинистов (где победил Мирон Лифинцев) в Будапеште нет. Как нет и призеров Игр-2024 китайца Сюй Цзяюя и американца Райана Мерфи. Венгр Хубер Кош, занявший в Будапеште второе место, в Париже не попал в финал. А бронзовый призер нынешнего ЧМ поляк Каспер Стоковски на Олимпиаде стартовал только в эстафете, а в июне этого года на чемпионате Европы был на стометровке на спине только пятым. Все это, конечно, не оправдывает European Aquatics, которая не упомянула Лифинцева в публикации о призерах чемпионата мира по плаванию по итогам среды. Или федерация не считает нейтральных спортсменов европейцами?

Смешанная комбинированная эстафета 4х50 метров в олимпийскую программу и программу больших чемпионатов мира не входит. Два года назад на короткой воде в Мельбурне чемпионами мира в этой дисциплине стали американцы Райан Мерфи, Ник Финк, Кэти Дуглас и Торри Хаски, показавшие результат 1.35,15 (это рекорд мира). Сейчас наша четверка проплыла со временем 1.35,36 (это рекорд Европы). Американцы в Будапеште стали третьими, уступив еще и Канаде. За сборную США на сей раз выступали Шейн Касас, Майкл Эндрю, Реган Смит и Катарин Беркофф. Смит и Беркофф — чемпионки Парижа-2024 в эстафетах, а вот мужские этапы у наших соперников теоретически могли бы быть посолиднее.

В любом случае рассуждать об упущенном шансе на олимпийские награды (особенно в эстафетах, куда нас летом не допускали, и в неолимпийских дистанциях) — это странно. Конечно, искать крайних — это всегда очень бодрит. Однако терять при этом остатки объективности — неправильно. Поэтому давайте просто порадуемся за наших пловцов, которые все-таки добрались до больших наград, несмотря на все сложности и унижения. А вешать им на шею виртуальные олимпийские медали — это в первую очередь не уважать самих себя.