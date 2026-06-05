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5 июня, 14:40

Команда «Бизнес» — победитель FONBET Кубка Росконгресса по хоккею

FONBET Кубок Росконгресса по хоккею.
FONBET Кубок Росконгресса по хоккею.
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В рамках Петербургского международного экономического форума завершился ежегодный турнир по хоккею. Сильнейший коллектив определялся на льду «СКА Арены».

В финальном матче FONBET Кубка Росконгресса команда «Бизнес» обыграла действующего чемпиона турнира — команду «Политика». Встреча завершилась со счетом 7:4.

FONBET Кубок Росконгресса по хоккею.

В турнире приняли участие председатель парламента Санкт-Петербурга Александр Бельский, экс-председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев, двукратный обладатель Кубка Стэнли, хоккеист «Юты» Михаил Сергачев, экс-футболисты сборной России Дмитрий Сычев и Роман Широков, а также трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов и другие.

Хоккейный турнир был посвящен 80-летию хоккейного клуба СКА. ПМЭФ-2026 продлится в Санкт-Петербурге до 6 июня.

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