Команда «Бизнес» — победитель FONBET Кубка Росконгресса по хоккею

В рамках Петербургского международного экономического форума завершился ежегодный турнир по хоккею. Сильнейший коллектив определялся на льду «СКА Арены».

В финальном матче FONBET Кубка Росконгресса команда «Бизнес» обыграла действующего чемпиона турнира — команду «Политика». Встреча завершилась со счетом 7:4.

FONBET Кубок Росконгресса по хоккею.

В турнире приняли участие председатель парламента Санкт-Петербурга Александр Бельский, экс-председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев, двукратный обладатель Кубка Стэнли, хоккеист «Юты» Михаил Сергачев, экс-футболисты сборной России Дмитрий Сычев и Роман Широков, а также трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов и другие.

Хоккейный турнир был посвящен 80-летию хоккейного клуба СКА. ПМЭФ-2026 продлится в Санкт-Петербурге до 6 июня.