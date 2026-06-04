FONBET — лауреат спортивно-деловой премии «Чемпион» ПМЭФ-2026

В рамках ПМЭФ-2026 были награждены представители российских компаний за активный вклад в развитие и популяризацию спорта.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения ежегодной премии «Чемпион». Награда вручается в четвертый раз и направлена на поддержку социальных инициатив и укрепление партнерства между бизнесом и спортом. В номинации «Второе дыхание» победителем стала компания FONBET за активную поддержку адаптивного спорта. Награду вручили управляющему акционеру Валентину Голованову.

Премия «Чемпион».

За последние годы благотворительной программой ДоброFON реализовано более 200 социально-значимых инициатив в разных уголках страны. Например, в рамках проекта «Вызов» создается доступная городская среда, продолжается активное сотрудничество с Федерацией адаптивного хоккея. При поддержке ДоброFON прошел III Международный фестиваль «Импульс» — это социальный проект для людей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью.

«У нас огромное количество номинаций, в которых мы поддерживаем адаптивный спорт. Об одном из них уже было сегодня сказано — это ежегодный фестиваль «Стальная воля», где играют футболисты с различными категориями нарушений здоровья. Также, мы поддерживаем адаптивный хоккей, когда дети на специальных санках со специальными клюшками играют в хоккей. Кроме того, открываем доступные всем площадки для занятий спортом, в том числе построили такую площадку в прошлом году и в Санкт-Петербурге. Я хотел бы привлечь внимание всех к адаптивному спорту, потому что адаптивный спорт — это не просто спорт, когда есть элемент преодоления боли, преодоления границ. Адаптивный спорт — это в том числе преодоление стереотипов, поскольку многие относятся к нему как к не совсем спорту. Считаю, что это несправедливо. Отмечу, что у нас есть еще одно мероприятие, когда мы играем с Фондом Константина Хабенского в футбол. ДоброFON собирает команду спортсменов, а Константин Хабенский собирает команду артистов. В этом футбольном матче за нашу команду играет Роман Костомаров, вы все его прекрасно знаете. И когда вы видите, как Роман Костомаров играет в футбол, то ничего не может мотивировать вас сильнее заниматься спортом», — заявил управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов.

Награды премии «Чемпион».

«Хочу поблагодарить за то, что в нашей стране уделяется большое внимание паралимпийскому спорту. После прошедших Паралимпийских игр большое спасибо компании FONBET за то, что наградили нас. Благодарна за то, что паралимпийский спорт в нашей стране развивается. Это важно для молодых ребят, кто только начинает свой путь!» — высказалась двукратная паралимпийская чемпионка в горных лыжах Варвара Ворончихина.

Также в номинации «Событие» за самый масштабный спортивный проект победу одержала Континентальная хоккейная лига. В сезоне-2025/26 FONBET Чемпионат КХЛ установил рекорды по общей и средней посещаемости. Награду президенту лиги Алексею Морозову вручил статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

«Для КХЛ большая честь стать лауреатом премии «Чемпион» и получить награду на Петербургском международном экономическом форуме. Хоккей любят в России, это доказывает зрительский интерес. Цифры посещаемости прошедшего сезона — не только наша гордость, но и стимул не останавливаться на достигнутом. Эта награда — заслуга лиги, клубов, наших партнеров и, конечно, болельщиков: спасибо, что вы с нами», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Получай удовольствие от спорта вместе с FONBET — регистрируйся и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей