Валентин Голованов: «FONBET не просто спонсор, а часть российского хоккея и КХЛ»

В рамках Петербургского международного экономического форума прошла сессия «Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнерства». В состав участников вошли президент КХЛ Алексей Морозов, президент РПЛ Александр Алаев, управляющий акционер FONBET Валентин Голованов, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и другие.

В ходе сессии спикеры обсудили возрастающее значение партнерства между спортом, бизнесом и медиа, механизмы привлечения и удержания аудитории, а также влияние коммерческих партнеров на развитие спортивных лиг и федераций. Отдельное внимание было уделено роли букмекерской отрасли в финансировании российского спорта и создании новых возможностей для болельщиков.

Алексей Морозов.

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что лига тесно сотрудничает с коммерческими партнерами и стремится развивать новые интересные форматы вовлечения болельщиков.

«Мы рекламируем лигу с нашими партнерами. Например, с FONBET мы проводим FONBET OVERTIME. Там болельщики могут угадывать исходы матчей в самый сложный и интересный момент игры — кто станет героем и так далее. Ты приходишь на матч, и ты постоянно в чем-то активен, проводятся розыгрыши. Например, разыгрывается NIVA Legend — это все интересует людей. И мы нацелены на то, чтобы приходила новая аудитория», — заявил Морозов.

Управляющий акционер FONBET Валентин Голованов сообщил, что, несмотря на возросшую налоговую нагрузку на отрасль, компании удалось не только сохранить ключевые спонсорские активы, но и продолжить поддержку отечественного спорта. Особое место в партнерском портфеле FONBET по-прежнему занимает хоккей, с которым компания тесно связана на протяжении последних 10 лет.

ПМЭФ-2026.





«В следующем году будет юбилей — 10 лет сотрудничества. Мы глубокие инфраструктурные партнеры. У нас существует нейминг FONBET КХЛ. Наверное, мы больше чем просто спонсор; мы часть российского хоккея и КХЛ», — отметил Голованов.

Он также подчеркнул важность поддержки инициатив партнеров, направленных на вовлечение болельщиков. В частности, упомянул о подписании соглашения о проведении FONBET Недели звезд хоккея в Минске и отметил высокий интерес болельщиков к хоккею в столице Белоруссии: «Это одна из крупнейших арен КХЛ, и там, наверное, 95% матчей — аншлаги».

Отдельно Голованов отметил, что одним из приоритетов компании является поддержка совместных благотворительных инициатив и адаптивного спорта.

«Мы прислушиваемся к тому, что предлагает КХЛ, например, развиваем адаптивный хоккей. Уже восемь раз мы проводили Международный фестиваль адаптивного хоккея для детей. По традиции он проходит в Сочи, но в этом году был перенесен в Нижний Новгород. Когда мы начинали, в нем участвовало шесть команд, сейчас — более ста. Всегда это очень теплое семейное мероприятие», — заявил Голованов.



В ходе дискуссии он выразил мнение, что сегодня на стадионах царит атмосфера семейного праздника, где нет места агрессии и непристойному поведению. Это, по его словам, положительно сказывается на посещении как футбольных, так и хоккейных матчей.

Александр Алаев.

С мнением Голованова согласился президент РПЛ Александр Алаев. По его словам, сегодня посещение футбольных матчей остается безопасным и комфортным для болельщиков. Аналогичного мнения придерживается генеральный директор ФК «Спартак» Сергей Некрасов, приведший в качестве примера матч «Спартак» — ЦСКА, прошедший без FAN ID. По его словам, в ходе встречи практически не было зафиксировано правонарушений, за исключением нескольких случаев использования пиротехники.

В ходе сессии Некрасов отдельно подчеркнул, что на прошедшем финале Лиги чемпионов в Будапеште количество зрителей было меньше, чем на суперфинале FONBET Кубка России по футболу.

«Мне посчастливилось побывать на финале Лиги чемпионов в Будапеште, который посетила 61 тысяча зрителей. Суперфинал FONBET Кубка России, прошедший в «Лужниках» при поддержке FONBET и РФС, собрал 73 тысячи болельщиков. Это третий показатель посещаемости среди футбольных матчей сезона в мире: более многочисленную аудиторию собрали только два матча в Германии и Англии».

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин отметил двукратный рост молодой аудитории при просмотре футбольных трансляций. По его словам, такая динамика стала возможной благодаря совместной работе федерального вещателя, спортивных лиг, федераций и партнеров.

Александр Тащин.

«Российский футбол — ключевой продукт для нас как для вещателя. Именно он собирает самые высокие рейтинги. В этом есть и большая заслуга наших партнеров. Так, благодаря РФС и компании FONBET старейший футбольный турнир страны — Кубок России — получил новую жизнь четыре года назад. Сейчас мы совместными усилиями делаем яркие предматчевые шоу. С этого года также начали делать расширенный продакшен с многокамерной съемкой на центральном матче Пути регионов. А благодаря доступу в раздевалки и записи интервью с игроками по ходу матчей мы увеличиваем рейтинги. Не случайно в этом году в топ-5 трансляций сезона вошли сразу три матча турнира — на первом месте недавний суперфинал», — заявил Тащин.

Ранее на полях ПМЭФ FONBET подписала новое соглашение с Федерацией падела России.

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