БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026

На время чемпионата мира букмекерская компания БЕТСИТИ запускает акцию «Главная игра лета: забери Харлей». Ее участники могут выиграть до трех фрибетов из призового фонда и главный приз — легендарный американский мотоцикл!

Для участия в акции необходимо:

нажать кнопку «Участвовать» на странице турнира;

делать ставки от 500 рублей с коэффициентом от 1.50;

попасть в топ рейтинга по обороту.

Акция пройдет в три этапа:

9-21 июня

21 июня — 4 июля

4-21 июля

На каждом этапе лучшим игрокам рейтинга будут начислены фрибеты. Если занять первое место на всех трех этапах, сумма бонусов составит 660 000 рублей.

Топ-10 каждой стадии получат купоны на мотоцикл. С каждым этапом их количество увеличивается. Участник акции, набравший больше всего купонов по сумме трех этапов, получит Harley-Davidson. Победитель будет определен 21 июля.

Ознакомиться с полными правилами акции можно по ссылке.