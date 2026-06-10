БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026
На время чемпионата мира букмекерская компания БЕТСИТИ запускает акцию «Главная игра лета: забери Харлей». Ее участники могут выиграть до трех фрибетов из призового фонда и главный приз — легендарный американский мотоцикл!
Для участия в акции необходимо:
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нажать кнопку «Участвовать» на странице турнира;
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делать ставки от 500 рублей с коэффициентом от 1.50;
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попасть в топ рейтинга по обороту.
Акция пройдет в три этапа:
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9-21 июня
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21 июня — 4 июля
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4-21 июля
На каждом этапе лучшим игрокам рейтинга будут начислены фрибеты. Если занять первое место на всех трех этапах, сумма бонусов составит 660 000 рублей.
Топ-10 каждой стадии получат купоны на мотоцикл. С каждым этапом их количество увеличивается. Участник акции, набравший больше всего купонов по сумме трех этапов, получит Harley-Davidson. Победитель будет определен 21 июля.
Ознакомиться с полными правилами акции можно по ссылке.
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