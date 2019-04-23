В начале мая в Сочи пройдет фестиваль бега Rosa run

ООО "ММС Рус", официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявил о продолжении сотрудничества с фестивалем бега Rosa run в 2019 году. Бренд Mitsubishi Motors второй год подряд выступит генеральным партнером спортивного мероприятия.

Во время фестиваля бренд организует тест-драйв различных моделей, в том числе нового пикапа L200. Все участники фестиваля и гости курорта смогут записаться на тест-драйв с 2 по 5 мая в фирменном шатре на площади Мзымта.

"Идея фестиваля Rosa run близка нам по духу. Поэтому в этот раз, помимо тест-драйва, мы собрали "команду мечты" из наших сотрудников, которые так же будут принимать участие в соревнованиях. Мы как и участники фестиваля не боимся принимать смелые вызовы для достижения амбициозных целей", – сказал президент и главный исполнительный директор "ММС Рус" Осаму Иваба.

Rosa run.

Rosa run – это четырехдневный спортивный фестиваль для всей семьи на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи, который в 2019 году пройдет уже в четвертый раз и соберет более 2 500 человек – любителей бега и профессиональных спортсменов из разных городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Программа фестиваля включает в себя четыре дня спортивных и развлекательных мероприятий для бегунов и их групп поддержки.