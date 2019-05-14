С 2 по 5 мая на территории горного курорта "Роза Хутор" прошел ежегодный фестиваль бега Rosa Run – четырехдневный спортивный фестиваль для всей семьи, он стал уже четвретым по счету. ООО "ММС Рус", официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, второй год выступил в качестве генерального партнера фестиваля, предоставив машины организаторам, а также обеспечив тест-драйв различных моделей бренда, в том числе нового пикапа L200, во время фестиваля.

Rosa Run-2019.

Общее количество участников фестиваля бега Rosa Run-2019 составило 4 400 человек. Всего за время фестиваля курорт посетило более 22 000 человек. Были установлены и новые рекорды: Rosa Peak снова стал самым массовым вертикальным забегом на территории Российской Федерации (1 400 человек); Rosa Quest (700 человек) и Rosa Carnival (800 человек) - самые массовые в своих категориях.

В то же время организаторы фестиваля уже открыли регистрацию на 2020 год. Так в следующем году состоится уже культовый забег из весны в зиму на высоту 2 320 м – Rosa Peak (6,5 км), а также Rosa Carnival (2,1 км), командный Rosa Quest (до 10 км) и два трейловых забега Rosa Green Trail (6,6 км) и Rosa Red Trail (23,6 км) по уникальным маршрутам курорта Роза Хутор.

Rosa Run-2019.

"Мы рады отметить, что сотрудничество с Rosa Run в 2019 году позволило нам провести рекордное количество тест-драйвов за дни фестиваля (по сравнению с предыдущим). Высокий интерес к бренду Mitsubishi Motors и нашим автомобилям со стороны участников и гостей курорта наглядно демонстрирует очевидный потенциал роста продаж на российском рынке", – сказал Осаму Иваба, президент и главный исполнительный директор компании "ММС Рус".