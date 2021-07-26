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Российский тхэквондист Максим Храмцов вышел в финал Олимпиады в Токио

10:25
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Российский тхэквондист Максим Храмцов победил египтянина Сеифа Эссе (13:1) и вышел в финал до 80 кг Олимпиады в Токио.

В финале россиянин сразится с победителем боя между Никитой Рафаловичем (Узбекистан) и Салехом Аль-Шарабати (Иордания).

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 80 кг

1/2 финала

Сеиф Эйсса (Египет) — Максим Храмцов (Россия) — 1:13

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