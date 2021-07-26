Российский тхэквондист Максим Храмцов вышел в финал Олимпиады в Токио
10:25
Российский тхэквондист Максим Храмцов победил египтянина Сеифа Эссе (13:1) и вышел в финал до 80 кг Олимпиады в Токио.
В финале россиянин сразится с победителем боя между Никитой Рафаловичем (Узбекистан) и Салехом Аль-Шарабати (Иордания).
Тхэквондо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 80 кг
1/2 финала
Сеиф Эйсса (Египет) — Максим Храмцов (Россия) — 1:13
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