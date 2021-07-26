Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов поделился эмоциями после прилета в Россию.

«Внутри спокойствие. Желание отдохнуть и восстановиться, а потом — продолжать работать», — сказал Артамонов «СЭ» в аэропорту Шереметьево.

Артамонов завоевал бронзу Олимпиады-2020 в весовой категории до 58 кг, победив аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.

«Устал. Перелеты, потом после соревнований ночь тоже не спал. Потом постоянные интервью какие-то. Поэтому просто хочется отдохнуть уже», — подчеркнул Артамонов.