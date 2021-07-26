Михаил Артамонов: «Есть желание отдохнуть и восстановиться, а потом — продолжать работать»
14:05
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов поделился эмоциями после прилета в Россию.
«Внутри спокойствие. Желание отдохнуть и восстановиться, а потом — продолжать работать», — сказал Артамонов «СЭ» в аэропорту Шереметьево.
Артамонов завоевал бронзу Олимпиады-2020 в весовой категории до 58 кг, победив аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счетом 15:10.
«Устал. Перелеты, потом после соревнований ночь тоже не спал. Потом постоянные интервью какие-то. Поэтому просто хочется отдохнуть уже», — подчеркнул Артамонов.
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